Beim FC Nordheide ärgert man sich über verpassten Punkt in Bevern

Dem ersten Saisonsieg folgte kein zweiter. Der FC Nordheide unterlag beim TSV Bevern mit 1:2 und fällt damit auf Rang elf zurück. Bevern ist durch die drei Punkte wieder auf Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen gerückt.

Schon in der elften Minute ging Bevern durch Jeremy Schramm mit 1:0 in Führung. Diese Führung hätten die Platzherren in der Folgezeit durchaus ausbauen können. Stattdessen fiel in der 39. Minute der 1:1-Ausgleich für Nordheide: Jonah Rehder traf nach Vorlage von Luis Schroeder.

In der 67. Minute gelang den Gastgebern nach einem Ballverlust der Gäste im Aufbauspiel die erneute Führung. Ahmed Ramadan sorgte für das 2:1, das auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Nordheide versuchte in den verbleibenden 23 Minuten zwar noch einmal alles, doch Bevern hielt dem Ansturm stand. Selbst nach einer Gelb-Roten Karte in der Schlussphase ließen die Platzherren keine größeren Möglichkeiten mehr zu.

„Es hat leider nicht gereicht heute“, sagte FC-Betreuer Thorsten Holst nach der Partie. „Wir haben zwar gut gespielt, aber zu viele individuelle Fehler gemacht. Ein Unentschieden wäre durchaus verdient gewesen.“

Beverns Trainer haderte etwas mit den vergebenen Chancen der ersten 45 Minuten: „Wir hätten zur Pause deutlich höher führen können. So wurde es am Ende eher ein Arbeitssieg.“