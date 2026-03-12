Beim FC Neustadt wird der Trainer immer mehr zum Psychologen

Diese Saison kann sich noch sehr lange hinziehen für die Neustädter. Mit sechs Punkten zieren sie das Tabellenende der Landesliga, das rettende Ufer liegt schon zehn Zähler entfernt. Doch wie es sich für echte Sportler gehört, geben die Hochschwarzwälder nie auf. So lange eine Chance besteht, wollen sie diese nutzen. Und sei sie noch so klein. Allerdings sind sie auch keine Fantasten beim FCN. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.