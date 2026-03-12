 2026-03-11T14:31:18.301Z

Beim FC Neustadt wird der Trainer immer mehr zum Psychologen

FC Neustadt tritt in der Fußball-Landesliga am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Aasen an

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Im Moment grübeln nicht nur Trainer Fabian Gamp (links) und Tim Fischer über die Lage beim FC Neustadt.
Im Moment grübeln nicht nur Trainer Fabian Gamp (links) und Tim Fischer über die Lage beim FC Neustadt. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt tritt in der Fußball-Landesliga am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Aasen an. Auch gegen den starken Aufsteiger wird's schwierig – so wie stets für das Schlusslicht.

Diese Saison kann sich noch sehr lange hinziehen für die Neustädter. Mit sechs Punkten zieren sie das Tabellenende der Landesliga, das rettende Ufer liegt schon zehn Zähler entfernt. Doch wie es sich für echte Sportler gehört, geben die Hochschwarzwälder nie auf. So lange eine Chance besteht, wollen sie diese nutzen. Und sei sie noch so klein. Allerdings sind sie auch keine Fantasten beim FCN. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.