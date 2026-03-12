Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Beim FC Neustadt wird der Trainer immer mehr zum Psychologen
FC Neustadt tritt in der Fußball-Landesliga am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Aasen an
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Im Moment grübeln nicht nur Trainer Fabian Gamp (links) und Tim Fischer über die Lage beim FC Neustadt. – Foto: Wolfgang Scheu
Diese Saison kann sich noch sehr lange hinziehen für die Neustädter. Mit sechs Punkten zieren sie das Tabellenende der Landesliga, das rettende Ufer liegt schon zehn Zähler entfernt. Doch wie es sich für echte Sportler gehört, geben die Hochschwarzwälder nie auf. So lange eine Chance besteht, wollen sie diese nutzen. Und sei sie noch so klein. Allerdings sind sie auch keine Fantasten beim FCN. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.