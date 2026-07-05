Beim FC Neustadt gehen zwölf Spieler, dafür kommt der Wunschtrainer

Nach seinem vermeintlich letzten Spiel im Mai 2024 ließen die Mitspieler Sam Samma hochleben. Nun feiert er sein Comeback. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt organisiert sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga neu. Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht bekommen und von Rückkehrer Benjamin Gallmann angeleitet.

Der Gang eine Etage nach unten schmerzte. Damit endete eine Ära beim FC Neustadt, denn sechs Jahrzehnte spielten die Hochschwarzwälder überbezirklich. Damit ist nun Schluss, mindestens für eine Saison. Die desaströse Vorrunde war einfach eine zu schwere Hypothek, um trotz einer beachtlichen Punkteausbeute nach der Winterpause den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.