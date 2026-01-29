Beim FC Mertingen steht ein Wechsel an

Beim FC Mertingen arbeiten ab Sommer (von links) Abteilungsleiter Martin Sailer, Vorstand Sport Markus Link, der neue Cheftrainer Peter Stegner, Abteilungsleiter Alfred Kleinle und Co-Trainer Florian Pfitzner zusammen. – Foto: Doris Mayerle

Nach insgesamt sechs Jahren endet die Zeit von Sven Rotzer beim FC Mertingen. Seit 2020 war er zunächst spielender Co-Trainer und seit 2024 Spielertrainer. Rotzer wird im Sommer als Trainer zur SpVgg Altisheim zurückkehren. Währenddessen konnten die Mertinger mit Peter Stegner einen neuen Chefcoach für ihr Kreisliga-Team präsentieren.

Rotzer möchte sich nur allzu gerne mit dem Klassenerhalt aus Mertingen verabschieden, dafür arbeitet er mit dem Team in der anstehenden Wintervorbereitung. Stegner wird die Mannschaft dann ab Juni Jahres übernehmen. Ihm zur Seite steht der bisherige Co-Trainer Florian Pfitzner, der auch die zweite Mannschaft der Mertinger betreut.

Stegner leitete zuletzt vier Spielzeiten lang die U23 des FC Gundelfingen und schaffte in dieser Zeit zwei Mal den Aufstieg in die Bezirksliga. Zuvor trainierte der 40-Jährige aus Bissingen zahlreiche Jugendmannschaften am Nachwuchszentrum der Gärtnerstädter und wird weiterhin als DFB-Stützpunktrainer in Gundelfingen aktiv sein.