Beim FC Löffingen geht der Umbau weiter

Im Jahr 2020 wollte der FC Löffingen seinen 100. Geburtstag feiern, doch diesem Vorhaben machte Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. Am vergangenen Wochenende, fünf Jahre später also, holte der Verein das Jubiläum nach und nannte es kurzerhand "100 plus 5". Dabei wurde gleich auch noch der neue Belag des Kunstrasenplatzes eingeweiht. Das Feld ist also im wahrsten Sinne des Wortes bestellt für die Fußballer.

Nun sind sie selbst gefordert. Sie sollen an die Leistungen anknüpfen, die sie in der vergangenen Spielzeit hingelegt haben. Da summierte sich eine beachtliche Vor- mit einer grandiosen Rückrunde zu einem ganz starken vierten Rang in der Bezirksliga. Das erste Jahr von Tobias Urban, dem Rückkehrer auf der Trainerbank, war ein voller Erfolg. Nun will Urban nachlegen. In der Tabelle und bei seinen mittelfristigen Zielen. Zu seinem Amtsantritt betonte der ambitionierte Übungsleiter, er wolle den personellen Umbau innerhalb der Mannschaft voranbringen. Was bei ihm allerdings nicht bedingungsloser Jugendkult, sondern behutsames Gestalten bedeutet. "Die Mischung muss stimmen." Und so wurde und wird Urban nie müde, immer wieder die Bedeutung der erfahrenen Akteure hervorzuheben.