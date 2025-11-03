Ein hartes Duell lieferten sich Maurens Manuel Schreitmüler (links) und Valentin Wieser, der mit dem FC Lauingen den ersten Saisonsieg feierte. – Foto: Karl Aumiller

Beim FC Lauingen platzt der Knoten Gegen den SV Mauren feiert der Kreisligist den ersten Sieg +++ Holzkirchen setzt sich gegen Reimlingen durch +++ Vier Spielausfälle Verlinkte Inhalte KL Nord FC Lauingen Dillingen Holzkirchen Hainsfarth + 10 weitere

Am Sonntagvormittag schrumpfte das Programm immer weiter zusammen. Mittags standen dann vier Spielausfälle in der Kreisliga Nord fest, nur drei Partien gingen über die Bühne. Darunter auch das Kellerduell des FC Lauingen gegen den SV Mauren - mit dem besseren Ende für die Mohrenstädter. Der FCL holte mit dem 4:3 den so sehr erhofften ersten Saisonsieg.



Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 50 Im Auwaldstadion entwickelte sich knisterndes Duell zwischen dem FC Lauingen und dem SV Mauren, bei dem die Mohrenstädter letztlich mit 4:3 die Oberhand behielten. Mauren ging zunächst in Führung: Simon Löfflad traf in der 28. Minute zur 1:0-Führung, Manuel Schreitmüller stellte kurz vor der Pause sogar auf 0:2. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Lauinger auf: Lukas Hummel verkürzte in der 49. Minute, Abdulrazak Almuri glich in der 57. Minute aus. Acht Minuten später sorgte Semi Mahar sogar für die erstmalige FCL-Führung, die Maximilian Schreiber in der 72. Minue auf 4:2 ausbaute. Trotz einer Zeitstrafe für Matthias Pickel (79.) machte es Mauren aber noch einmal spannend, denn Max Amerdinger gelang in der 83. Minute den Anschlusstreffer. Doch mehr ließen die Schwarz-Gelben nicht mehr zu.Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 120 Der Vizemeister FSV Reimlingen ist weiter auf der Suche nach der Form der vergangenen Saison, beim SV Holzkirchen setzte es eine 1:3-Niederlage. Sandro Morena eröffnete in der 55. Minute nach einer Vorlage von Sven Wimmer den Torreigen. Marcel Köhnlein erhöhte in der 65. Minute auf 2:0, bevor Morena in der 77. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Erst kurz vor Schluss verkürzte Reimlingen, als Spielertrainer Dominik Kohnle in der 86. Minute einen Elfmeter verwandelte.Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 120