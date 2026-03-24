Beim FC Kosova schaut das Abstiegsgespenst zu Landesliga Mitte, Nachholspiel am Mittwoch: Nach vier Auftaktniederlagen hofft das Guti-Aufgebot gegen den FC Dingolfing auf die Trendwende von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Das passt ins Bild der aktuellen Kosova-Situation: Ballverteiler Ildian Shyti (links) handelte sich im letzten Spiel wegen einer Notbremse früh die Rote Karte ein und ist nun gesperrt. – Foto: Felix Schmautz

Vier Spiele, vier Niederlagen. Das Ganze bei 3:15 Toren. Der FC Kosova ist in der Landesliga Mitte alles andere als gut aus den Startlöchern gekommen. Spätestens nach der enttäuschenden 1:4-Heimniederlage gegen Tegernheim letzten Sonntag kann es nur noch darum gehen, sich irgendwie in die Relegation zu retten. Das Abstiegsgespenst geistert über dem Regensburger Weinweg und wenn die Mannschaft von Neu-Trainer Guti Ribeiro nicht schleunigst den Hebel umlegt, droht der direkte Gang in die Bezirksliga. Weiter geht’s mit einer Englischen Woche. Am morgigen Mittwoch soll endlich das ersehnte erste Erfolgserlebnis nach der Winterpause her. Zum Nachholspiel vom 18. Spieltag schaut der FC Dingolfing in der Domstadt vorbei. Ausgetragen wird die Partie auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Morgen, 19:30 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova FC Dingolfing Dingolfing 19:30 live PUSH



Im Lager des FC Kosova gibt man sich keinen Illusionen hin, gibt sich trotz der prekären Lage aber nach wie vor kämpferisch. So sagt Sportlicher Leiter Lum Gashi: „Mit dem Start ins neue Jahr sind wir natürlich nicht zufrieden. Trotzdem: Bis auf das Spiel in Bad Kötzting hätten wir überall etwas mitnehmen können. Wir sind weiter zuversichtlich, zumal die Relegationszone weiter in unmittelbarer Nähe ist. Es ist alles noch drin.“ Vom kommenden Gegner – die Niederbayern stehen 29 Punkte und zehn Tabellenplätze besser da – hat der sympathische Funktionär eine hohe Meinung: „Mit dem FC Dingolfing kommt eine der Top-Mannschaften der Landesliga Mitte zu uns. Wir stellen uns auf ein sehr schwieriges Spiel ein. Es wird nicht einfach sie zu knacken, unser Trainer wird sich aber sicherlich etwas einfallen lassen. Grundsätzlich wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden.“



Sorgenfalten hat der Tabellenletzte mit Blick auf die Personaldecke. Mit Imran Krasniqi und dem beruflich verhinderten Lavdrim Zeciri fehlen am Mittwoch zwei Offensivspieler. Außerdem ist Ballverteiler Ildian Shyti nach seiner Roten Karte gegen Tegernheim gesperrt – für wie viele Spiele, ist noch offen.