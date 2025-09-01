Beim FC Hellas wird in der Führung Teamwork großgeschrieben

Der komplette Vorstand sowie die im Hintergrund für das Wohl des Vereins tätigen Freunde und Förderer arbeiten gemeinschaftlich und als Team. Im konkreten Fall, möchten wir betonen, dass alle im Vorstand oder als Beisitzer des Vorstandes über ihre Kontakte und ihr Netzwerk für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich zeichnen und nicht eine einzelne oder einige wenige Personen.

Im Einzelnen haben sich neben den Trainern der beiden Mannschaften, unserem 1. Vorsitzenden Athanasios Lemonidis und unserem Geschäftsführer, der sportliche Leiter Sefedin Beciri sowie der sich mittlerweile im erweiterten Vorstand befindliche Spiridon Bussakis, der den sportlichen Leiter unterstützt, ins Zeug gelegt und viele sehr gute Gespräche mit Spielern und Trainern geführt um den Neuaufbau (sowohl bei der 1. als auch bei der 2. Mannschaft), der hervorragend gelungen ist, voranzutreiben. Das sportliche Ergebnis ist jetzt schon in der Tabelle bei unseren beiden Seniorenmannschaften nach den ersten Spielen zu erkennen. Das langfristige Ziel des Vereines, nachdem wir endlich unsere neu renovierte Sportanlage übergeben bekommen haben, nachhaltig den gesamten Verein nach oben zu bekommen, steht und fällt mit einer Zusammenarbeit aller Vorstandsmitglieder und Freunde/Förderer des Vereins. Auch die Integration von jungen, guten Talenten, die aus unserer Jugend herauskommen, ist dabei ein wichtiger Punkt. Unter der Führung unseres Jugendleiters Christos Delidimitris entwickelt sich die Jugend der JSG mit dem CSV Marathon stetig. Viele junge Spieler, sowohl in der 1. als auch in der 2. Mannschaft spielen bereits im Seniorenbereich, nachdem sie bei der JSG viele Jahre gut ausgebildet wurden und dies soll auch weiterhin nachhaltig fortgeführt werden.