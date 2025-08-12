Beim FC Heitersheim ist der Frauenfußball heimisch geworden

Es schien im Frühjahr dieses Jahres so, als wäre der FC Heitersheim einfach nicht zu stoppen: In der Landesliga zählte der Aufsteiger vor dem Liga-Endspurt zu den Titelanwärtern, und dass sie in der Malteserstadt im Pokal eine Macht sind, das verdeutlichte die Teilnahme am Halbfinale im Verbandspokal noch einmal. Doch dann ging dem Emporkömmling der vergangenen Jahre etwas die Kraft aus. Nach der 0:4-Niederlage im Halbfinale des südbadischen Pokals gegen den Oberligisten und späteren Titelträger FC Freiburg St. Georgen war auch in der Liga die Luft raus. Rang drei in der Endabrechnung der Landesliga darf dennoch als ein weiterer Schritt nach vorne gesehen werden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.