Beim FC Furtwangen soll aus dem Frust im letzten Spiel Trotz werden

In Löffingen muss ein Sieg her, sonst freut sich sehr wahrscheinlich der FV Tennenbronn.

Im Fußball dreht sich der Wind so schnell. Vor knapp drei Wochen saß der FC Furtwangen dem SV Aasen noch im Nacken und schielte zumindest mit einem halben Auge sogar auf die Meisterschaft. Lange her, so scheint es zumindest. Nun, vor dem Finale der Saison, hat Aasen den Titel bereits in der Tasche. Und dahinter? Stehen zwar immer noch die Furtwanger, aber es hat sich doch eine Menge geändert seither.