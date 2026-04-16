Beim FC Ehekirchen platzt der Knoten

Der Abstiegskampf in der Landesliga Südwest spitzt sich immer weiter zu. Umso wichtiger war es für den FC Ehekirchen, dass im Kellerduell gegen den SV Cosmos Aystetten mit 2:1 der erste Sieg nach der Winterpause eingefahren wurde. Auch der FC Memmingen II landete einen enorm wichtigen 2:1-Erfolg beim direkten Rivalen SG Niedersonthofen/Martinszell und verlässt dadurch einen direkten Abstiegsrang.
Der FC Ehekirchen hat den 2:1-Sieg gegen den SV Cosmos Aystetten teuer erkauft: Jakob Schaller (Nasenbruch) und Metehan Tozakoglu (Knieverletzung) mussten lädiert frühzeitig abbrechen – Ersterer wurde per Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Dabei hätten die Ehekircher das sehr körperbetonte Spiel durchaus höher gewinnen können. Um jeden Ball wurde gekämpft, kein Laufweg war zu weit. Doch stellenweise betrieb der FCE Chancenwucher.
Aystetten war durch Hazem Ibrahim früh in Führung gegangen, der Ausgleich fiel erst in Nachspielzeit, die wegen der Verletzung lange ausfiel. Christoph Hollinger war von Leon Lauber in Szene gesetzt worden und schloss zum 1:1 ab.
In der zweiten Hälfte lag der Ehekircher Führungstreffer regelrecht in der Luft. Aber erst ein verwandelter Foulelfmeter von Tobias Vollnhals brach den Bann. In der Schlussphase drängten dann die Aystetter, der FCE hielt sich entweder mit Glück beim Alu-Treffer von Kevin Makowski oder durch eine äußerst gute Torwartleistung von Moritz Maiershofer im Spiel. (mk) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 275
Tore: 0:1 Hazem Ibrahim (6.), 1:1 Christoph Hollinger (45.+6), 2:1 Tobias Vollnhals (67./Foulelfmeter)
Von einem Charaktertest war im Vorfeld die Rede gewesen. Den hat die Mannschaft des TSV Aindling erfolgreich bestanden. Zwar nicht mit Glanz und Gloria, das war auch nach vielen Negativerlebnissen in den letzten Wochen nicht zu erwarten. Aber die Heimpartie gegen den TSV Dachau 1865 wurde mit 2:1 gewonnen.
Auf Markus Kugler hatte Aindling wegen einer Verletzung lange verzichten müssen, gegen Dachau durfte er in der Startelf ran und schloss die Vorlage von David Burghart prompt zur 1:0-Pausenführung ab. In der Schlussphase stand der Dreier allerdings auf der Kippe. Die Flanke von Dino Burkic verwertete der Ire John Haist in typischer Torjägermanier zum 1:1. Doch die Aindlinger ließen sie sich davon nicht nicht beeindrucken. Ibrahim Neziri schlug sieben Minuten psäter einen Eckball und im Strafraum stand Benjamin Woltmann genau richtig, um mit dem rechten Knie das Siegtor zu erzielen. Treffer des Co-Trainers, der bei seinen kurzen Einsätzen sonst eher im Mittelfeld anzutreffen ist, haben in Aindling Seltenheitswert. (jeb) Lokalsport AN
Schiedsrichterin: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Markus Kugler (29.), 1:1 John Haist (82.), 2:1 Benjamin Woltmann (89.)
Gelb-Rot: Dino Burkic (90.+2/TSV 1865 Dachau)
Den Abstiegskrimi bei der SG Niedersonthofen/Martinszell konnte die U21 des FC Memmingen mit 2:1 für sich entscheiden und die direkten Abstiegsplätze verlassen. Dabei zeigte das junge FCM-Team eine konzentrierte Leistung und ließ sich von den abwartend spielenden Niso-Boys kaum locken. Aber sie nutzten ihre zahlreichen und guten Möglichkeiten zu wenig, um schon frühzeitig klar vorn zu sein. „Insbesondere in den sieben, acht Minuten vor der Pause hätten wir deutlich führen müssen“, ärgerte sich Coach Selcuk Sein ein wenig, durfte sich aber zumindest über die verdiente Führung durch Flemming Schug kurz vor der Pause freuen.
Durch eine Standardsituation kam der Aufsteiger zum schmeichelhaften Ausgleich durch Dennis Picknik. Memmingen schlug aber zurück: Nach einem Eckball brachte erneut Flemming Schug den Ball in der Nachspielzeit über die Linie und sicherte seinem Team den vom Zeitpunkt her glücklichen, aber völlig verdienten Erfolg. Trainer Sen zeigte sich stolz, „es war eine absolute Charakterleistung der gesamten Mannschaft.“ (ass)
Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Flemming Schug (39.), 1:1 Dennis Picknik (74.), 1:2 Flemming Schug (90.+3)