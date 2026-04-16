Beim FC Ehekirchen platzt der Knoten

Von einem Charaktertest war im Vorfeld die Rede gewesen. Den hat die Mannschaft des TSV Aindling erfolgreich bestanden. Zwar nicht mit Glanz und Gloria, das war auch nach vielen Negativerlebnissen in den letzten Wochen nicht zu erwarten. Aber die Heimpartie gegen den TSV Dachau 1865 wurde mit 2:1 gewonnen.

Auf Markus Kugler hatte Aindling wegen einer Verletzung lange verzichten müssen, gegen Dachau durfte er in der Startelf ran und schloss die Vorlage von David Burghart prompt zur 1:0-Pausenführung ab. In der Schlussphase stand der Dreier allerdings auf der Kippe. Die Flanke von Dino Burkic verwertete der Ire John Haist in typischer Torjägermanier zum 1:1. Doch die Aindlinger ließen sie sich davon nicht nicht beeindrucken. Ibrahim Neziri schlug sieben Minuten psäter einen Eckball und im Strafraum stand Benjamin Woltmann genau richtig, um mit dem rechten Knie das Siegtor zu erzielen. Treffer des Co-Trainers, der bei seinen kurzen Einsätzen sonst eher im Mittelfeld anzutreffen ist, haben in Aindling Seltenheitswert. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichterin: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 102

Tore: 1:0 Markus Kugler (29.), 1:1 John Haist (82.), 2:1 Benjamin Woltmann (89.)

Gelb-Rot: Dino Burkic (90.+2/TSV 1865 Dachau)