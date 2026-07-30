 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

Beim FC Burgsolms steht die goldene Generation bereit

Teaser GL GI/MR: +++ Sechs Eigengewächse rücken beim Fußball-Gruppenligisten ins Rampenlicht. Der FC Burgsolms hat so viele Möglichkeiten wie lange nicht – aber auch ein strukturelles Problem im Kader +++

von Redaktion · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser
Noch jünger, und auch noch besser? Der FC Burgsolms zählt in der neuen Saison der Fußball-Gruppenliga zum erweiterten Favoritenkreis. © Marco Scharf
Noch jünger, und auch noch besser? Der FC Burgsolms zählt in der neuen Saison der Fußball-Gruppenliga zum erweiterten Favoritenkreis. © Marco Scharf

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GL Gießen/Marburg
FC Burgsolms

Solms-Burgsolms. Die Zukunft hat beim FC Burgsolms längst begonnen – und sie kommt aus den eigenen Reihen. Drei Nachwuchskräfte mischten in der vergangenen Saison die Fußball-Gruppenliga bereits auf, nun rücken mit Mika Wagner, Luca Wagner und Nazar Khanenko die nächsten Eigengewächse nach. Dazu kehrt mit Enis Khalfaoui ein alter Bekannter vom SC Waldgirmes zurück, der künftig gemeinsam mit Top-Talent Ben Zint für Offensivpower sorgen soll.

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