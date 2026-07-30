Beim FC Burgsolms steht die goldene Generation bereit

Solms-Burgsolms. Die Zukunft hat beim FC Burgsolms längst begonnen – und sie kommt aus den eigenen Reihen. Drei Nachwuchskräfte mischten in der vergangenen Saison die Fußball-Gruppenliga bereits auf, nun rücken mit Mika Wagner, Luca Wagner und Nazar Khanenko die nächsten Eigengewächse nach. Dazu kehrt mit Enis Khalfaoui ein alter Bekannter vom SC Waldgirmes zurück, der künftig gemeinsam mit Top-Talent Ben Zint für Offensivpower sorgen soll.