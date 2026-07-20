Beim FC Aldekerk ist noch viel Sand im Getriebe 2:7-Testspielniederlage im Vergleich unter Bezirksligisten für den FC Aldekerk gegen den TuS Xanten. von RP / put/him · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Aldekerk sucht noch seine Form. – Foto: Susanne Schmidt

Der FC Aldekerk gehörte zu den wenigen Klubs im Fußballkreis Kleve/Geldern, die am Parookaville-Wochenende im Einsatz waren. Beim Bezirksliga-Aufsteiger ist offenbar momentan noch viel Sand im Getriebe. Der Gastgeber, der künftig ebenso wie die Sportfreunde Broekhuysen in der Bezirksliga-Gruppe 3 mitmischt, verlor gegen den Bezirksligisten TuS Xanten aus der Gruppe 4 mit 2:7 (1:3). Schon zum Auftakt des Wettbewerbs um den Voba-Cup hatte sich der FC Aldekerk dem A-Ligisten SpVgg Rheurdt-Schaep­huysen mit 0:2 geschlagen geben müssen.

Der Gastgeber erwischte einen schwachen Start und lag nach einer halben Stunde bereits mit 0:3 zurück. David Epp (5.), Giulius Geukes (25.) und Velibor Geroschus (31.) trafen für den TuS Xanten, der deutlich eingespielter wirkte und die reifere Spielanlage zeigte. Kurz vor der Pause verkürzte Fabian Münz (40.). Wellmanns schnürt Dreierpack Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TuS Xanten, der in der abgelaufenen Saison lange um den Klassenerhalt gebangt hatte, am Drücker. David Epp erhöhte in der 52. Minute auf 4:1. Anschließend hatte ein Allrounder seinen großen Auftritt. Lukas Wellmanns, der in Defensive und Offensive flexibel einsetzbar ist, erzielte einen lupenreinen Hattrick (61., 73., 90.). Auch der zweite Aldekerker Treffer ging auf das Konto der Gäste – Luan Schreiber köpfte den Ball nach einem Missverständnis mit seinem Torhüter Michael Jansen ins eigene Netz.

Beim TuS Xanten zählt Neuzugang Nathnael Scheffler, der nach seiner Zeit am Klever Bresserberg zuletzt für den Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst gespielt hatte, zu den Sorgenkindern. Er sollte am Samstag in der Aldekerker Landwehr-Arena eigentlich in der Startelf stehen, musste aber wegen Oberschenkel-Pro­blemen beim Warmmachen draußen bleiben. Derweil ist Abwehrspieler Benjamin Alic am Meniskus operiert worden. Mittwoch weiter beim Voba-Supercup Für den FC Aldekerk soll am Mittwoch das erste Erfolgserlebnis her. Mit einem Sieg beim A-Ligisten Viktoria Goch II möchte sich die Mannschaft für das Viertelfinale um den Voba-Cup qualifizieren.