Beim FC 08 Villingen wird das Zerwürfnis zur massiven Krise

Langsam verliert man den Überblick, eine Pressemitteilung jagt die nächste. Oftmals mit dem Vermerk, dies sei nun wirklich die letzte Verlautbarung in dieser Form (wir berichteten). Ankündigung eines Koordinationsteams für die Jugendabteilung – heftige Kritik an diesem Beschluss durch Jugendvorstand Denis Stogiannidis – heftige Kritik an dieser Kritik durch die beiden anderen Vorstandsmitglieder Armin Distel und Reinhard Warrle – noch heftigere Kritik an genau dieser Darstellung wiederum durch Stogiannidis – und zum – vorläufigen - Abschluss eine Stellungnahme des Jugendkoordinationsteams als Reaktion auf reale Ereignisse, die ein Verein nur unter der Kategorie "Albtraum" einordnen kann. So sieht der bisherige Verlauf dieser Schlammschlacht aus, die sich immer mehr zu einer massiven Krise auswächst. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.