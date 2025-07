"Beim Einstandssingen haben alle gezeigt, dass sie Schwächen haben"

Nach einer starken Vorbereitung geht der RSV Eintracht 1949 selbstbewusst in die neue Saison der NOFV-Oberliga Süd. Trainer Patrick Hinze formuliert im FuPa-Teamcheck klare Ziele und hebt besonders den Mannschaftsgeist hervor.

Mit insgesamt acht Neuzugängen verstärkt der RSV Eintracht 1949 seinen Kader für die neue Saison. Darunter sind sechs Spieler aus der eigenen U19 sowie zwei Akteure mit bereits gesammelter Männererfahrung. Alle Neuen wurden laut Hinze herzlich willkommen geheißen. Einen besonderen Moment gab es beim traditionellen Einstandssingen: „Eins hat sich sofort herauskristallisiert, beim Einstandssingen haben alle gezeigt, dass sie auch große Schwächen haben“, sagt Hinze.

Kaderplanung noch nicht beendet

Die personellen Planungen des RSV Eintracht sind indes noch nicht beendet. Trainer Hinze bestätigt weitere mögliche Veränderungen im Kader: „Unsere Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Abgänge könnte es noch geben, ja.“ Damit bleibt es spannend, ob und wie sich die Mannschaft noch verändert.

Zusammenhalt als großer Trumpf

Eine klare Stärke des RSV Eintracht sieht Trainer Hinze in der Eingespieltheit und im Mannschaftsgeist seines Teams: „Ich denke, dass der Kern eingespielt ist und weiß, was auf dem Platz zu tun ist.“ Besonders beeindruckend sei der Einsatz der jungen Spieler. „Die jungen Wilden hauen sich voll rein, charakterlich passt es jetzt schon. Es geht nur über das Miteinander, das wird uns auszeichnen“, erläutert der Trainer die zentralen Werte seines Teams.

Top 3 als ambitioniertes Ziel

Sportlich sind die Ziele beim RSV Eintracht klar gesteckt. Hinze gibt als Marschroute aus: „Wir wollen unter die Top 3. Wenn es Platz 5 wird, reißt uns auch keiner den Kopf ab.“ Damit geht der Verein ambitioniert, aber realistisch in die neue Spielzeit.

Kapitän Steinborn als Schlüsselspieler

Eine besondere Rolle kommt Kapitän Matthias Steinborn zu. Hinze beschreibt ihn als essenziellen Bestandteil des Teams: „Matthias Steinborn ist Führungsspieler und klar verlängerter Arm vom Trainerteam.“ Seine Bedeutung für die Mannschaft und das Trainerteam ist somit unstrittig und unterstreicht seine Führungsqualitäten.

Favoritenkreis klar definiert

Auf die Frage nach den Favoriten für die Meisterschaft nennt Hinze drei Teams, die er besonders stark einschätzt: „Ich denke, dass Plauen, Auerbach und Krieschow oben mitspielen werden.“ Der RSV Eintracht sieht sich selbst in der Verfolgerrolle und hofft, an diese Teams Anschluss halten zu können.

Auftakt gegen robustes Bautzen

Zum Saisonauftakt empfängt der RSV Eintracht am Samstag, den 2. August, um 14 Uhr den FSV Budissa Bautzen. Trainer Hinze rechnet mit einem anspruchsvollen Gegner: „Wir erwarten wieder ein kompaktes und aggressives Bautzen. Man will sicher gut reinkommen in die Saison, daher müssen wir konzentriert zu Werke gehen, um den ersten Dreier einzuholen.“ Damit formuliert Hinze klare Erwartungen und setzt direkt zum Start ein klares Zeichen, dass sein Team bereit ist, die gesteckten Ziele umzusetzen.