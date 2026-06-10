Nach dem feststehenden Titelgewinn wurde die Meisterschaft gebührend gefeiert. Spielertrainer Pascal Spiller blickt gegenüber FuPa auf die Feierlichkeiten zurück: „Die lang ersehnte Meisterschaft wurde natürlich ausgiebig gefeiert. Dabei zeigten unsere Spieler über das Wochenende hinweg auch ungeahnte Qualitäten. Vor allem beim Durchhaltevermögen überzeugten die Jungs auf ganzer Linie.“

Mit 64 Punkten aus 26 Spielen hat sich der TSV Herbolzheim an die Spitze der Kreisliga B5 Franken gesetzt und damit den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Die Bilanz von 20 Siegen, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen unterstreicht die Konstanz des neuen Meisters. Hinter den Herbolzheimern landete die SGM Krumme Ebene am Neckar II mit 62 Punkten auf Rang zwei.

Vom vorsichtigen Ziel zum Aufstiegstraum

Vor der Saison hatte der Trainer die Erwartungen bewusst nicht zu hoch angesetzt. Das Ziel lautete zunächst, einen Platz unter den ersten drei Mannschaften zu erreichen. „Unser Saisonziel zu Beginn der Saison war es, Platz 1 bis 3 zu erreichen, um den Jungs etwas Druck zu nehmen“, erklärt Pascal Spiller. Doch schon früh zeichnete sich ab, dass deutlich mehr möglich sein könnte. „Nach den ersten Spielen war jedoch klar, dass in diesem Jahr der Aufstieg möglich sein könnte.“

Vier Endspiele auf dem Weg zur Meisterschaft

Als die Saison in ihre entscheidende Phase ging, entwickelte sich ein packendes Aufstiegsrennen. Gerade in dieser Zeit zeigte die Mannschaft laut ihrem Spielertrainer ihre größte Stärke. „Als gegen Mitte bzw. Ende der Saison klar wurde, dass wir mitten im Aufstiegsrennen stecken, war der unbändige Wille der Mannschaft der Hauptgrund für die Meisterschaft. Jeder Spieler war körperlich am Maximum, wir hatten kaum noch fitte Spieler, trotzdem ging jeder Einzelne noch einmal ans Limit. Das war beeindruckend.“

Besonders die letzten Wochen der Spielzeit bleiben in Erinnerung. „Zum Ende der Saison haben wir vier Endspiele ausgerufen, weil wir alles in der eigenen Hand hatten, und haben davon keines verloren. Das war letztlich der ausschlaggebende Faktor für unsere Meisterschaft.“

Spektakel in der Offensive, Stabilität in der Defensive

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, warum der TSV Herbolzheim am Ende ganz oben steht. Mit 108 erzielten Treffern stellte die Mannschaft eine der beeindruckendsten Offensiven der Liga. Gleichzeitig kassierte sie lediglich 29 Gegentore. „Mit einem Torverhältnis von 108:29 muss man unsere Offensivstärke besonders hervorheben. Wir waren immer in der Lage, ein Tor zu erzielen“, sagt Pascal Spiller. Dabei hätte die Trefferzahl sogar noch höher ausfallen können. „Zu den 108 Toren hätten sogar noch weitere dazu kommen können: Leider wurde ein Spiel in der Halbzeit vom Gegner beim Stand von 8:0 abgebrochen, und einmal ist der Gegner gar nicht angetreten.“

Neben der Angriffskraft hebt der Spielertrainer auch die Arbeit gegen den Ball hervor. „Mit nur 29 Gegentoren standen wir defensiv über weite Strecken der Saison sehr stabil. Wir hatten eine sehr gute Balance zwischen offensivem Spektakel und defensiver Stabilität.“

Die Meisterfeier geht weiter

Nach dem Titelgewinn dürfen die erfolgreichen Monate nun noch einmal gebührend gefeiert werden. Für die Mannschaft steht bereits die nächste gemeinsame Reise an. „Der Großteil der Mannschaft wird dieses Jahr auf Malle fliegen und dort die Meisterschaft nochmals ausgiebig feiern. Das haben sich die Jungs auch verdient.“

Aufstieg als Belohnung für harte Arbeit

Am Aufstiegsrecht gibt es beim Meister keinerlei Zweifel. Der Schritt in die Kreisliga A ist fest eingeplant. „Selbstverständlich, das ist der Lohn für die harte Arbeit über das ganze Jahr hinweg“, betont Pascal Spiller. Gleichzeitig verweist er auf die Bedeutung des Erfolgs für den gesamten Verein: „Der Verein wartet schon Jahre darauf, wieder in der A-Klasse zu spielen.“

Kaderplanung läuft bereits

Während die Meisterfeierlichkeiten noch andauern, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit. Die Verantwortlichen arbeiten am Kader für die neue Herausforderung. „Die Kaderplanung ist in vollem Gange. Abgänge gibt es bisher keine. Bei den Neuzugängen laufen aktuell noch Gespräche. Als Verein sind wir hier noch offen für neue Spieler“, erklärt Pascal Spiller.

Klassenerhalt als nächstes großes Ziel

Nach dem Aufstieg wartet in der Saison 2026/2027 eine neue Herausforderung auf den TSV Herbolzheim. Die Zielsetzung formuliert der Spielertrainer klar und realistisch. „Für die Saison 2026/2027 heißt unser klares Ziel: Klassenerhalt, so viele Punkte wie möglich zu holen und uns natürlich fußballerisch weiterzuentwickeln.“

Nach einer Saison voller Einsatz, Leidenschaft und Konstanz darf sich der TSV Herbolzheim nun Meister nennen. Der Aufstieg ist geschafft – und die Vorfreude auf die Kreisliga A bereits spürbar.