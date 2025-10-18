„Beim Defensivverhalten erwarte ich mehr“

Am Sonntag (14.30 Uhr) trifft der KSV Vahdet Salzgitter in der Bezirksliga Braunschweig 3 auf den FC Ilsetal. Die Gastgeber stehen mit 16 Punkten auf Rang acht und wollen ihre Position ins obere Tabellenmittelfeld verbessern. Der FC Ilsetal rangiert mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Platz und kämpft weiter gegen den Abstieg.

„Beim Defensivverhalten erwarte ich auf jeden Fall mehr“, sagt Bilal Kötüz, Trainer des FC Ilsetal. Hintergrund sind die jüngsten Erfahrungen seiner Mannschaft: Im Heimspiel gegen Bad Harzburg kassierte Ilsetal acht Gegentore, wobei die Defensive nach Ansicht von Kötüz zu passiv agierte. „Da müssen wir uns definitiv steigern. Gegen eine Mannschaft wie Vahdet, die aktuell im oberen Mittelfeld steht, darf man keine Nachlässigkeiten zulassen. Es wird wichtig sein, dass wir von Beginn an konzentriert stehen“, so der Coach.

Kötüz ist sich bewusst, dass sein Team in Salzgitter als Außenseiter in die Partie geht. Gleichzeitig verweist er auf die positive Erfahrung aus der Vorsaison: „Letzte Saison haben wir in Salzgitter gewonnen. Ich hoffe, dass uns das wieder gelingt.“ Um eine Chance zu haben, muss Ilsetal vor allem die Defensive stabilisieren und kompakt stehen, um die Stärken des Gegners zu neutralisieren.

Die personelle Situation bleibt weiterhin angespannt. „Die Personallage hat sich leider nicht entspannt, das wird sich voraussichtlich noch bis zur Winterpause ziehen“, erklärt Kötüz. Trotz der Ausfälle will der Trainer das Beste aus der Situation machen. „Wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen und die Schwächen zu kompensieren. Ziel ist es, vielleicht einen Punkt oder sogar Punkte mitzunehmen.“

Für den KSV Vahdet Salzgitter steht ein Heimspiel auf dem Programm, in dem man die eigene Stärke unter Beweis stellen möchte. Ilsetal muss dagegen zeigen, dass die Mannschaft trotz der prekären Tabellenlage und der Personalprobleme in der Lage ist, im oberen Drittel der Tabelle Zählbares zu entführen. Ein Erfolg in Salzgitter könnte für die Gäste einen wichtigen Schritt aus der unteren Tabellenregion bedeuten und neue Hoffnung für die kommenden Spiele bringen.