Beim BCF Wolfratshausen lässt die Torgefahr zu wünschen übrig – Niederlage gegen Aubing

Dass der Landesliga-Aufsteiger bereits am Freitag in Olching im Einsatz war, kam den Hausherren freilich entgegen, obgleich sie dennoch mehrheitlich gegen den Ball arbeiten mussten. Das aber erledigten sie mit Hingabe. Florian Ächter sah seine Elf „wieder einen Tick fitter“ als noch in der Vorwoche. Mit forschem Anlaufen in der Anfangsphase sorgte sie gar für einen temporären Überraschungseffekt.

Auch der Rhythmuswechsel hin zu mehr Reaktion klappte ordentlich. Dass es zur Pause dennoch 0:2 stand, war Schlafmützigkeiten geschuldet. Aldin Bajramovic setzt rechts vor dem 16-er zum Dribbling an; es folgten zwei Körpertäuschungen, an deren Ende Armin Kuqi etwas ungeschickt einen Elfmeter verursachte. „Das hat uns zehn Minuten geistig gekillt“, betont der BCF-Coach. Was auch das 0:2 zur Folge hatte: Als der Ball auf die halbrechte Seite zu Filippos Koliantzas und von dort ins Zentrum zu Balthasar Zimmermann zirkulierte, fiel die Farcheter Defensive durch gedankliche Passivität auf. Ächter erkannte „Nachwehen vom ersten Tor“; für ihn sah es so aus, als würden seine Mannen „in Zeitlupe“ gegen Aubinger Standardtempo agieren.

Nur eine Hochkaräter-Chance für die Elf von Florian Ächter

Dass man nach dem Seitenwechsel die Null halten konnte, veranlasste Ächter zum Gesamturteil: „ordentlicher Auftritt“. Wohl wissend um die größte Baustelle in seinem Team, denn von Torgefahr ist weit und breit nichts zu sehen. Beni Kuqi scheiterte nach Steckball am Aubinger Keeper und vergab so den einzigen Hochkaräter. „Hebt er sich für die Runde auf“, scherzt Ächter, der weiß, dass fehlende Finesse und Unberechenbarkeit zur massiven Problemzone werden könnte. Zwei Wochen inklusive eines Tests gegen Forstinning verbleiben, um bestmöglich Abhilfe schaffen. Und die braucht es. Auch der Trainer kennt die simplen Gesetze des Fußballs: „Ohne Tor kannst du nicht gewinnen.“