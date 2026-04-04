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Beim Bahlinger SC bleibt der Pokal-Effekt aus
Sc Freiburg II sammelte wichtige Zähler in Kampf um den Klassenerhalt
von Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ) · 04.04.2026, 22:45 Uhr · 0 Leser
Der Grat zwischen Draufgängertum und Überheblichkeit ist bei jungen Fußballern zuweilen schmal. Forsche Aussagen bergen die Gefahr, krachend an den eigenen Ansprüchen zu scheitern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Aufatmen beim SC Freiburg II: Nach dem 3:2 in der Fußball-Regionalliga bei der TSG Balingen ist das Minimalziel Klassenerhalt greifbar nahe. Oscar Wiklöf erzielt in der 80. Minute den Siegtreffer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.