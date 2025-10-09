Beim Abschied von Markus Anfang gab’s viele Tränen

Na klar, die Affäre um seinen gefälschten Impfpass, die Markus Anfang im November 2021 nicht nur seinen Job bei Werder Bremen, sondern nach einer ihm vom DFB-Sportgericht auferlegten Sperre auch eine Geldstrafe von insgesamt 36.000 Euro kostete, hängt ihm immer noch nach. Obwohl er sich für sein Fehlverhalten entschuldigt habe, sei ihm bewusst, dass ihn dieses Thema nun ein Leben lang begleiten werde.

In Kapellen sehen die Menschen „ihren Markus“ indes ganz anders. Hier erinnert man sich an einen Freund, der im April 2019 als Coach des 1. FC Köln sogar das Vormittagstraining verlegte, um an der Gedenkfeier für den beim SC Kapellen schon zu Lebzeiten zur Legende erklärten Jupp Breuer teilzunehmen. 2010 hatte der am 17. März 2019 nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren verstorbene Lenker des SCK den damals 35-Jährigen, dessen Profikarriere gerade zu Ende gegangen war, ins Erftstadion (seit 2019 Jupp-Breuer-Stadion) geholt.

Noch Jahre später blickte der inzwischen 51-Jährige voller Dankbarkeit zurück an diesen Beginn: „In Kapellen war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe eine echte Mannschaft vorgefunden, charakterlich hundertprozentig in Ordnung. Kapellen war immer eine Herzensangelegenheit für mich.“ Keine hohlen Worte aus einer verklärenden Distanz, sondern ein ehrliches Bekenntnis. Besonders deutlich wurde das beim Abschied in der Winterpause der Oberliga-Saison 2012/13, deren Halbserie der SCK nach zehn Spielen ohne Niederlage in Folge auf dem sensationellen zweiten Platz abgeschlossen hatte. „Ein sehr emotionaler Abend“, erinnert sich sein aktuell als Trainer beim Bezirksligisten SV Uedesheim beschäftigter Torhüter Oliver Seibert. Unter Tränen sagte Anfang damals ade. „Ich durfte mich beim SC Kapellen versuchen, dafür bin ich dankbar.“

Den Kontakt zu den Menschen an Rhein und Erft hielt Markus Anfang, dessen aktive Laufbahn im Seniorenbereich als 18-Jähriger ebenfalls im Rhein-Kreis beim TSV Bayer Dormagen Fahrt aufgenommen hatte, auch auf seinen weiteren Stadionen Leverkusen, Kiel, Köln, Darmstadt, Bremen und Kaiserslauten. Seine Bodenständigkeit verlor er nie: „In Kapellen habe ich gelernt, dass sich ein Trainer nicht zu schade sein sollte, auch mal die Bälle aufzupumpen.“

Inspiration für andere

Die Lehrzeit unter dem von Grund auf ehrlichen und geradezu schmerzhaft geradlinigen, aber immer gesprächsbereiten Jupp Breuer hat ihn geprägt: „Ich finde bemerkenswert, mit welcher Kraft und Leidenschaft Jupp Breuer für den Verein gearbeitet hat. Menschen, die für andere etwas tun, ohne zu fragen, was für sie dabei herausspringt, sind selten.“ Im Erftstadion entwickelte Anfang seinen speziellen Stil, eine Mischung aus Vater, Freund und autoritärem Trainer. Kumpeltyp, aber eben auch harter Hund. Doch seinen Spielern immer zugewandt. Kevin Scholz, damals noch ein Frischling im Seniorenbereich, mittlerweile aber beim Bezirksligisten VdS Nievenheim auf der Zielgeraden seiner Fußballkarriere angelangt, hat nicht vergessen, „dass er mich, obwohl am Leistungszentrum in Leverkusen ja dann in einer ganz anderen Welt, wenn ich verletzt war, noch mit Trainingsprogrammen versorgt und mir Mut zugesprochen hat.“

Marcel Koch, jetzt beim A-Kreisligisten SG Rommerskirchen/Gilbach, unter Anfang aber ebenfalls in der Niederrheinliga tätig, bestätigt das: „Er hat uns immer den Rücken gestärkt, hat jedem Spieler, besonders jungen wie mir, aber auch denen auf der Bank, das Gefühl geben, wichtig zu sein.“ Für Seibert war der neue Mann beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sogar „der größte Einfluss und die größte Motivation, Trainer zu werden. Ich habe nach ihm jeden Trainer an ihm gemessen. Ich habe unfassbar viel von ihm gelernt, aber er hat sich nie für etwas Besseres gehalten.“

Dazu passten die von ihm beim Abschied von der Erft kurz vor Weihnachten 2012 gewählten Worte: „Das bisher Erreichte ist zum größten Teil Verdienst des Teams. Ich war nur derjenige, der die Mannschaft trainiert hat, die Leistung hat sie selbst auf dem Platz umgesetzt.“