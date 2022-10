Beim Abendspiel gehen der JFG die Lichter aus

Die 16. Minute brachte die Führung für Viehausen durch einen Schuss vom 16er Eck. Kurz darauf verwandelte Viehausen in der 20. Minute einen berechtigten Elfmeter zum 2:0. Mit diesem Spielstand ging es auch mit einer verdienten Führung der Heimmannschaft in die Pause.

In der 48. Minute gab es dann eine Zeitstrafe durch eine Tätlichkeit eines gegnerischen Spielers. Zwei Minuten später konnte Viehausen das 3:0 durch einen direkt verwandelten Freistoß erzielen. Darauf folgte in der 62. Minute erneut ein direkt verwandelter Freistoß, der das 4:0 bedeutete. Ein katastrophaler Abspielfehler in der 64. Minute brachte das 5:0. Kurz vor Schluss erneut ein Treffer für Viehausen nach einem Freistoß, den der Keeper zwar noch parieren konnte, doch bei dem Nachschuss war er dann chancenlos, 6:0.

Am Ende war es ein verdienter Sieg für Viehausen, aber ein wenig zu deutlich vom Ergebnis her. Die JFG enttäuschte maßlos mit einer schlechten Laufleistung und einem Standartproblem. Nach einem guten Saisonstart der JFG ist dieses Ergebnis der erste Dämpfer.

(Gabriel Scheuerer)