Beim 6:3-Sieg deutlicher überlegen

Mit der Spielweise ihrer Akteurinnen war Trainerin Sarah Müller am Sonntag nach dem Spiel bei Wormatia Worms zufrieden, das Ergebnis von 6:3 (3:2) spiegelt den deutlicheren Spielverlauf jedoch nicht korrekt wider. "Wir hätten wesentlich mehr Treffer erzielen können, andererseits treffen sie bei vier Angriffen drei Mal in unser Netz. Letztendlich haben wir den Dreier aber völlig verdient mit nach Saarbrücken genommen", sagte sie nach dem Spiel, das auf einem Kunstrasenplatz hinter der EWR-Arena ausgetragen wurde. Hafida Younis (8.) und Carmen Kirps (9.) eröffneten den Torreigen, Katharina Stephan (11. und 13.) konnte innerhalb kurzer Zeit egalisieren. Lara Stadler brachte ihr Team in der 19. Minute wieder nach vorne, was auch dem Pausenstand entsprach. Anne Marie Coly erhöhte zum 4:2 (66.), doch Worms gab sich immer noch nicht geschlagen, Fadile Koca brachte die Nibelungenstädterinnen noch mal ran (67.). Ida Schneider (68.) und Coly (79.) trafen dann noch zum Endstand für den weiblichen FCS-Nachwuchs.