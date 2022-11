Beim 5:5: GSG Duisburg beweist gegen SW Alstaden Comeback-Qualitäten Bezirksliga, Gruppe 5: Irrer Spielverlauf bei den Großenbaumern. Nächste klare Niederlage für Duisburger SV 1900.

Die 100 Zuschauer, die am Sonntag den Weg zum Bezirksligaspiel der GSG Duisburg gegen Schwarz-Weiß Alstaden gefunden hatten, dürften ihr Kommen nicht bereut haben. Und wenn doch, dann dürfte es sich um Alstadener Unzufriedenheit mit dem Ergebnis gehandelt haben. Denn die Gäste standen beim 5:5 am Ende mit nur einem Punkt da, obwohl sie eingangs mit 4:0 und kurz vor dem Ende noch mit 5:4 geführt hatten.

Deshalb dürfte Spielertrainer Raphael Steinmetz nach dem Abpfiff auch einigermaßen bedient gewesen sein. Denn nach 34 Minuten führte sein Team durch Alessandro Falcone, Sven Konarski, Justin Wzietek und einen von ihm selbst verwandelten Strafstoß mit 4:0, dabei blieb es auch bis in die 54. Minute. Dann aber schlug die GSG zurück. George Michael Wiedemann und David Gehle gelang jeweils ein Doppelpack, was bis zur 75. Minute zum 4:4 führte. Doch damit nicht genug. Denn auch Steinmetz war an diesem Tag nach einem Doppelpack, sein 5:4 für die Schwarz-Weißen war sicherlich als finaler Schlag angedacht (86.). Doch kaum 60 Sekunden später war es Gehle, der mit seinem dritten Treffer zum 5:5 erst für den Endstand sorgte.

Die nächste herbe Packung gab es derweil für den Duisburger SV 1900, der nach dem 1:8 in Buschhausen in der Vorwoche nun daheim dem Duisburger FV 08 mit 0:8 unterlag.