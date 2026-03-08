Beim 2:2 in Offenburg gleicht der VfB Bühl in der Nachspielzeit aus

Lucas Martini (am Ball) erzielte beide Tore für den OFV. – Foto: Sebastian Barthmes

So gerne hätte der Offenburger FV zum Start der Frühjahrssaison das Heimspiel gegen den VfB Bühl gewonnen. Und lange Zeit sah es am Samstagnachmittag auch sehr gut für die Rot-Weißen aus. Auf dem Kunstrasen neben dem Karl-Heitz-Stadion führten die Offenburger zwischenzeitlich mit 2:0 dank eines Doppelschlages von Lucas Martini. Doch das Team um Trainer Michael Kovács musste danach nicht nur den Anschlusstreffer des Bühlers Darwin Cedeno (52.), sondern in der Nachspielzeit auch noch den Ausgleich durch Linus Broß hinnehmen. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.