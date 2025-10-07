Beim 1:11 gegen 1860: FC Amberg sorgt für Moment des Abends

Und dann hatte der FC Amberg tatsächlich noch seinen Moment. Augenblicke vor dem Schlusspfiff nahm Matthew Carswell auf der linken Spielfeldseite einen Einwurf an. Der junge Offensivspieler drehte sich um die eigene Achse, legte sich den Ball nochmal zurecht. Und jagte ihn aus spitzem Winkel sehenswert ins Tor. Es war das schönste Tor des Abends.

Das soll etwas heißen, fielen an diesem Abend doch insgesamt zwölf Tore. Standesgemäß mit 11:1 (3:0) gewann Drittligist TSV 1860 München das Freundschaftsspiel gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Grob geschätzt 1.500 Zuschauer – der Eintritt war frei – waren am Dienstag an den Amberger Schanzl gekommen. „Eine super Kulisse, was ganz wichtig war. Ich hoffe, dass wir in der zweiten Halbzeit 1860 ein gutes Gefühl für die restliche Saison gegeben haben“, lachte Ambergs Sportlicher Leiter Roman Reinhardt nach dem Spielende. Wie erlebte Carswell sein Traumtor? „Ich habe den Einwurf bekommen und mir gedacht, dass ich einfach abziehe. Der Ball nahm eine super Flugkurve. Es freut mich natürlich.“









Die Partie, die im Rahmen der Regio-Tour des TSV 1860 München und auf Initiative des Fördervereins des FC Amberg zustande kam, nahm von Beginn an den erwarteten Verlauf. Bereits nach 110 Sekunden schepperte es zum ersten Mal im Amberger Tor. In der ersten Viertelstunde hätten die Löwen, bei denen Niederlechner, Volland oder Verlaat geschont wurden und nicht im Kader standen, durchaus auf 2:0 oder 3:0 stellen können. Taten sie aber nicht. Stattdessen wurden die Oberpfälzer mutiger, verzeichneten selbst zwei aussichtsreiche Angriffe sowie eine Freistoßsituation. Chef im Ring blieb trotzdem der Drittligist, der in der 33. und 40. Minute zum 0:3-Pausenstand traf. „Wir haben gut mitgehalten“, sagte Ambergs Sportchef Reinhardt in der Halbzeitpause.





Geschätzt 1.500 Leute wollten sich das Freundschaftsspiel in Amberg nicht entgehen lassen. – Foto: Florian Würthele





Das mit dem gut mithalten klappte im zweiten Durchgang nur noch bedingt. Teilweise viel zu einfach kamen die spielfreudigen Landeshauptstädter zu ihren Toren. Allein Tunay Deniz schnürte binnen weniger Minuten einen lupenreinen Hattrick. Auch die agilen Emre Erdogan und Justin Steinkötter (je zwei Tore) waren hervorzuheben in der Münchner B-Elf. Ab der 79. Minute war der Amberger Plan dahin, nur einstellig zu verlieren. Am Ende wurden es elf Gegentore. Der späte Ehrentreffer entschädigte jedoch für vieles.



„Wir wollten versuchen ein paar Tore zu schießen, den Zuschauern etwas zu bieten und verletzungsfrei rauszugehen. Es war eine sehr faire Partie. Wir können zufrieden sein“, sagt 1860-Interimstrainer Alper Kayabunar unmittelbar nach Spielende. Den neuen Cheftrainer wollen die Löwen spätestens am Wochenende haben. Verletzt hat sich allerdings ein Spieler des anderen Teams. Ambergs Mittelfeldmotor Yannik Haller zog sich Mitte der ersten Hälfte eine Knieverletzung zu, musste ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus.