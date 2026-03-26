Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Beilstein verstärkt sich für 2026/27
Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberligist TuSpo Beilstein hat für die kommende Saison 2026/2027 zwei Personalentscheidungen getroffen: Es werden ein Co-Trainer und ein Torjäger anheuern +++
Greifenstein. Fußball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein hat für die kommende Saison 2026/2027 zwei Personalentscheidungen getroffen. Trainer Dominique Haas wird einen neuen Co-Trainer bekommen und der Sturm Belebung durch einen A-Liga-Torjäger erfahren.