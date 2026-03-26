 2026-03-25T14:09:28.761Z

Transfers

Beilstein verstärkt sich für 2026/27

Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberligist TuSpo Beilstein hat für die kommende Saison 2026/2027 zwei Personalentscheidungen getroffen: Es werden ein Co-Trainer und ein Torjäger anheuern +++

von Redaktion · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser
Offizielle und Neue beim TuSpo Beilstein, v. l. Spielausschussmitglied Felix Georg, der zurzeit verletzte Stürmer Moritz Müller, der neue Co-Trainer Michael Dönges und der aktuelle Trainer Dominique Haas. © Dominique Haas/TuSpo Beilstein
Offizielle und Neue beim TuSpo Beilstein, v. l. Spielausschussmitglied Felix Georg, der zurzeit verletzte Stürmer Moritz Müller, der neue Co-Trainer Michael Dönges und der aktuelle Trainer Dominique Haas. © Dominique Haas/TuSpo Beilstein

Verlinkte Inhalte

KOL West
TuSpo Nassau Beilstein

Greifenstein. Fußball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein hat für die kommende Saison 2026/2027 zwei Personalentscheidungen getroffen. Trainer Dominique Haas wird einen neuen Co-Trainer bekommen und der Sturm Belebung durch einen A-Liga-Torjäger erfahren.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.