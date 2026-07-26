 2026-07-23T06:38:08.609Z

Turnier

Beilstein setzt sich bei Turnier in Ehringshausen Krone auf

Teaser TURNIER: +++ Beim traditionellen Wochenturnier der SG Ehringshausen/Dillheim schafft es der Gastgeber wie schon im Vorjahr ins Finale. Dort setzt sich aber der TuSpo Beilstein durch +++

von Redaktion · Heute, 22:07 Uhr · 0 Leser
Liefern sich im Turnier-Endspiel einen harten Fight: Angus Richter (.) vom TuSpo Beilstein und Enes Keles von der SG Ehringshausen/Dillheim. © Steffen Bär
Liefern sich im Turnier-Endspiel einen harten Fight: Angus Richter (.) vom TuSpo Beilstein und Enes Keles von der SG Ehringshausen/Dillheim. © Steffen Bär

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TuSpo Nassau Beilstein

Ehringshausen. Revanche geglückt: Der Fussball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein hat das traditionelle Wochenturnier der SG Ehringshausen/Dillheim gewonnen. Im Finale setzte sich das Team am Sonntagabend mit 1:0 gegen den gastgebenden A-Ligisten durch und entthronte damit den Vorjahressieger – im gleichlautenden Endspiel-Duell wie ein Jahr zuvor, als noch Ehringshausen/Dillheim nach Elfmeterschießen die Nase vorn hatte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.