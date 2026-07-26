Beilstein setzt sich bei Turnier in Ehringshausen Krone auf

Ehringshausen. Revanche geglückt: Der Fussball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein hat das traditionelle Wochenturnier der SG Ehringshausen/Dillheim gewonnen. Im Finale setzte sich das Team am Sonntagabend mit 1:0 gegen den gastgebenden A-Ligisten durch und entthronte damit den Vorjahressieger – im gleichlautenden Endspiel-Duell wie ein Jahr zuvor, als noch Ehringshausen/Dillheim nach Elfmeterschießen die Nase vorn hatte.