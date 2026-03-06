Beigl warnt den SV Pullach vor gefährlichem Leichtsinn gegen Polling

sv pullach, gelb, gegen sv waldeck-o.mü, 08.11.2025fabian beiglfoto: bro – Foto: brouczek

Der SV Pullach empfängt am Samstag den Vorletzten. Trainer Fabian Beigl mahnt seine Mannschaft trotz der Erfolgsserie zur Konzentration.

Nur nicht vom tollen Auftakt blenden lassen will sich Fabian Beigl, dessen SV Pullach sich durch einen 5:1-Erfolg über den Tabellennachbarn MTV 1879 München an diesem vorbei auf Rang sieben der Bezirksliga Süd schieben konnte. Gerade, weil am Samstag (14 Uhr) mit Aufsteiger SV Polling der Vorletzte an der Gistlstraße gastiert, warnt der SVP-Coach seine Spieler: „Am Montag habe ich in die Mannschaftsgruppe geschrieben und nochmal zum Sieg gratuliert, der gut getan hat. Aber ich habe auch geschrieben, dass das nicht jedes Wochenende selbstverständlich ist.“

Beigl ist von seinen Raben nämlich einiges gewohnt: „Wenn wir eines aus dieser Saison gelernt haben, dann, dass wir nach zwei, drei guten Spielen oft eine schlechte Phase hatten. Selbstvertrauen ist okay, aber Leichtsinn ist gefährlich. Das ist ja auch das Interessante für mich als Trainer zu sehen, wie stabil wir schon sind.“ Die Tatsache, dass der SV Pullach nach drei Siegen vor der Winterpause jetzt bereits den vierten in Folge landete, ist schon mal ein positives Indiz.

Polling wartet hingegen seit Mitte Oktober auf einen Dreier, damals gab es aber ein bemerkenswertes 4:1 gegen den Fünften SV Waldeck-Obermenzing. Mit Verweis auf die Ausgeglichenheit der Liga fordert Beigl: „Es gilt, einfache Fehler zu vermeiden und zielstrebig vor dem Tor zu sein.“

Letzteres gelang vor einer Woche vortrefflich, wobei sich Beigl über zwei Aspekte besonders freute: „Schön ist, dass wir nach langer Zeit wieder ein positives Torverhältnis haben. Und alle fünf Torschützen waren Pullacher Jungs.“ Einer davon, Antonio Brandi, fehlt gegen Polling allerdings aus privaten Gründen, Robin Hoffmann (Knieprobleme) muss wohl zwei, drei Wochen aussetzen. Auch der angeschlagene Stammtorwart Leopold Bayerschmidt wird noch einmal geschont.