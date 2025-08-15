Beigl fordert mehr Defensiv-Gier

SV Pullach erwartet kampfbetontes Spiel in Polling

Alles andere als ein Selbstläufer wird das Gastspiel des SV Pullach am Sonntag (14 Uhr) beim SV Polling, davon ist Trainer Fabian Beigl überzeugt. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ist derzeit zwar Schlusslicht in der Bezirksliga Süd, hat aber eine Partie weniger als die Konkurrenz absolviert.

„Die Tabelle sagt zu diesem Zeitpunkt noch nichts aus und Polling hat gegen zwei sehr gute Mannschaften gespielt“, stellt Beigl klar. Beim 2:6 gegen den SV Planegg-Krailling, dem auch die Pullacher zuhause deutlich mit 1:4 unterlagen, hielten die Pollinger lange gut mit, auch dem MTV 1879 München boten sie beim 2:3 gut Paroli. Kurioserweise tritt der Aufsteiger gegen die Raben nun zum dritten Mal zuhause an. Auch das ist laut Beigl ein Faktor: „Dort sind nicht wenige Zuschauer. Es erwartet uns bei hohen Temperaturen ein kampfbetontes Spiel.“ Einen Vorgeschmack bekamen die Pullacher anlässlich ihrer Generalprobe vor dem Punktspielstart mit einem 1:4 gegen den SV Münsing-Ammerland. „Die Münsinger sind in der Pollinger Kreisliga-Gruppe vergangene Saison Dritter geworden. Das war schon ein guter Gradmesser. In diesem Freundschaftsspiel haben wir uns brutal schwer getan, wir waren zu zaghaft“, so Beigl, der daraus seine Schlüsse zieht: „Es erwartet uns ein laufstarker Gegner. Wir haben auch im Training den Fokus darauf gelegt. Wir müssen gieriger beim Verteidigen sein, aggressiver an den Mann gehen.“

Gerade im Defensivverhalten sieht der Trainer in den nächsten Wochen den Schlüssel zum Erfolg. „Möglichst wenig Gegentore kassieren“, lautet das Motto. „Offensiv sind wir immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Allerdings müssen wir die Chancen, die sich für uns eigentlich immer ergeben, auch eiskalt nutzen.“

Personell sind kleine Umbesetzungen zu erwarten. Josef Burghard fehlt aus beruflichen Gründen, Marvin Fauth und Michael Wich sind dafür aus dem Urlaub zurück. Der erfahrene Neuzugang Wich feiert womöglich sein Startelfdebüt, zumal ja Franjo Stanic, wie berichtet, mit einer Schienbeinfraktur länger ausfällt. „Und wir brauchen neben Robin Hoffmann noch ein, zwei Stabilisatoren im Mittelfeld“, so Beigl. Maximilian Stapf soll hier laut Coach als hängende Spitze ebenfalls seinen Teil beitragen: „Das ist auch ein Thema, wie wir ihn noch besser ins Spiel reinkriegen.“