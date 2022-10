Hainsackers Interimstrainer Florian Dieterle kam schon dreimal, hier 2016, in den Genuss des Kreispokalsieges. Diesmal geht's um den Finaleinzug. – Foto: Christian Brüssel/Archiv

Beigang und Dieterle schielen aufs Finale Auch wenn die Liga sowohl für Wenzenbach als auch für Hainsacker Vorrang genießt – im Halbfinale des Kreispokals ausscheiden will niemand

Florian Dieterle weiß, wie Pokal geht. Während seiner dreijährigen Tätigkeit als Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten SpVgg Hainsacker brachte er es mit seiner Mannschaft zwischen 2014 und 2016 zustande, dreimal hintereinander den kreisinternen Toto-Pokal zu gewinnen. Ein bisher einmaliges Kunststück in und um Regensburg. Jahre später ist Dieterle als Interimstrainer zur Spielvereinigung zurückgekehrt – und könnte prompt ein viertes Mal ins Pokalendspiel einziehen. Die Entscheidung darüber fällt am morgigen Mittwoch ab 19 Uhr, wenn sich Tries, Tippelt und Co. mit dem gastgebenden Kreisligisten SV Wenzenbach ums zweite Finalticket streiten.

Morgen, 19:00 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach SpVgg Hainsacker Hainsacker 19:00 PUSH



Sportlich bietet das Duell seine Reizpunkte. Es trifft der unangefochtene Tabellenführer der Kreisliga 1 auf den momentan kriselnden Bezirksliga-Elften. Die Trainer kennen sich noch aus vergangenen Aufeinandertreffen in der Bezirksliga Süd: Wenzenbachs Nico Beigang war damals beim Freien TuS Regensburg in der Regie, Florian Dieterle eben bei Hainsacker. Nebenbei kann das am Montag installierte LED-Flutlicht am Wenzenbacher Trainingsplatz erstmals in einem Fußballspiel sein Können zeigen. Der Sieger wetteifert am 1. Mai 2023 mit dem BSC Regensburg, zugleich der Ausrichter, um den Triumph im Kreispokal.



Nico Beigang (Spielertrainer SV Wenzenbach): „Natürlich geht für uns die Meisterschaft vor. Wir haben ein großes Ziel, wie wollen aufsteigen. Daher ist der Pokal nicht mehr als eine schöne Nebensache. Wir freuen uns, dass wir – nachdem wir in den letzten Jahren nicht sonderlich erfolgreich waren – heuer im Halbfinale stehen und bisher gut gespielt haben. Wir rechnen uns auch gegen Hainsacker durchaus etwas aus. Trotzdem werden angeschlagene Spieler in der Regel nicht spielen, weil die Meisterschaft Priorität hat. Wir freuen uns auf einen heißen Pokalfight. Einfach wird es für Hainsacker auf jeden Fall nicht!“



Florian Dieterle (Trainer SpVgg Hainsacker): „Wir wollen ins Finale kommen. Wer im Halbfinale steht, der will natürlich nicht im Halbfinale ausscheiden, sondern es auch gewinnen und das Finale spielen. Das ist ganz klar unser Ziel. Auf der ein oder anderen Position werden wir durchtauschen, um auch den Spielern, die im Ligabetrieb wenig gespielt haben, die Chance zu geben, sich zu zeigen. Wir treffen auf einen Gegner, der in der Kreisliga unangefochten auf Platz eins steht. Es wird schon ein sehr herausforderndes Spiel – was wir erfolgreich gestalten wollen. Aber natürlich hat erst einmal die Liga Vorrang.“