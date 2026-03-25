Beifahrerprinzip

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurde er in seiner frühen Jugend Hertha-Fan.

Ich habe einen sehr guten Freund, der leider sehr weit weg wohnt. Genauer gesagt in Coesfeld, in der Nähe von Münster.

Einmal verschlug es uns nach einem Auswärtsspiel bei Energie Chozebus nach Hohenschönhausen.

Dadurch lernten wir uns kennen und er war, als wir in unseren frühen Zwanzigern waren, sehr oft bei mir zu Besuch.

Von dort sollte es mit den Öffis nach Spandau gehen.

Wie lange wir denn nun fahren würden, fragte er mich. Ich sagte, dass wir ungefähr 1½ Stunden unterwegs sein würden. Er war irritiert. Wir würden doch nur innerhalb von Berlin fahren. „Und wir fahren auch nur von Nordost nach Nordwest“, grinste ich ihn an.

Berlin ist halt unfassbar groß und das merkte ich heute auch wieder: Ich musste nur von Spandau über Reinickendorf in den westlichen Teil von Pankow.

Trotzdem war ich gute 45 Minuten unterwegs. Dabei wechselte die Außenansicht von Wald zu Hochhäusern und in Alt-Lübars zu einem Dorf von 1813.

Dann endlich erreichte ich die Nordendarena, Heimat des FC Concordia Wilhelmsruh.

Ich war erst einmal hier und lief daher zu dem Eingang, den ich damals benutzte.

Doch dieser war zu. Erst auf Nachfrage in der WhatsApp-Gruppe der 7er-Herren von Hertha BSC wurde mir der korrekte Weg genannt. War ein bisschen peinlich, denn das offene Tor war von der Hauptstraße perfekt zu sehen.

Dafür lief ich dann auch einmal völlig umsonst durch das ganze Areal und bemerkte erst danach, dass unsere Umkleidekabine direkt neben dem Eingang lag.

Aber okay … bei meiner Fitness war ich damit wenigstens schon warmgelaufen.

Fertig umgezogen, wieder unfassbar stolz, unsere wunderschöne Fahne zu tragen, ging es an den Platz.

Ich nehme es vorweg: Ich bekam heute keine Einsatzzeit. Das lag zum einen daran, dass wir wirklich viele waren, weil Martin (Co-Trainer der Ama Zwee) und Dennis (Hertha BSC IV) neu im Kader standen, und zum anderen daran, dass ich halt einfach nur vorne rumgammeln und aufs Tor ballern kann.

Und dieser Spielertyp war heute einfach nicht gefragt. Heute mussten Herthaner auf den Platz, die auch mal ins Eins-gegen-eins gehen oder generell sprinten können.

Der Coach entschuldigte sich nach dem Spiel dafür bei mir. Aber ich sehe das eigentlich ganz entspannt und für mich gab es keinen Grund, sich zu entschuldigen. Wir sind ein Team und wenn ich in der Rolle als Beifahrer helfen kann, ist mir das auch recht.

Das Beifahrerprinzip habe ich übrigens gerade erfunden: Du hilfst einfach, indem du anwesend bist, und gibst dem Fahrer durch die Gewissheit, dass du jederzeit einspringen kannst, Sicherheit.

Und die Jungs waren sehr sicher heute: Im ersten Abschnitt erkämpften sie sich ein 0:0 und wurden kurz vor der Halbzeit immer besser. Direkt nach dem Wiederanpfiff flankte Lenny dann unwiderstehlich vor den Kasten und Christaldo sprang genau im richtigen Moment in die Flugbahn, um die Führung zu markieren.

Concordia antwortete direkt mit dem 1:1 und drehte kurze Zeit später auf 2:1. Als der Schiri dann auch noch auf Strafstoß für Wilhelmsruh entschied, schwand die Hoffnung, hier etwas mitzunehmen. Aber Thomas hielt uns mit einer starken Parade im Spiel und Serkan belohnte die Hertha zehn Minuten vor Schluss mit dem Ausgleich.

Beide Mannschaften hatten den Lucky Punch dann noch auf dem Fuß, aber beide Gelegenheiten wurden vergeben und am Ende blieb es beim 2:2.

Ein Punkt, der für Hertha etwas mehr wert ist als für Concordia.

Als ich wieder zu Hause war, meinte meine Frau zu mir, dass ich ja völlig umsonst dahin gefahren wäre, wenn ich gar nicht gespielt hätte.

Aber ich sah das, wie gesagt, nicht so.

Ich hatte ein fantastisches Fußballspiel gesehen, habe wieder etwas Neues zu erzählen und habe die Beifahrer-Theorie erfunden.

Alles schnicke also.

Ha Ho He Hertha BSC 7er Ü40

der Kutten König

P.S. schöne Grüße an die Trödel Bande Münster