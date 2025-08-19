Beierlorzer über 1860 München: „Kein ruhiger Verein, bei dem man ganz solide arbeiten kann“

München - Beim TSV 1860 München war es vergleichsweise ruhig am Wochenende. Die erste Runde des DFB -Pokals stand an und die Löwen waren zum dritten Mal in Folge schon nicht dabei. Vor allem finanziell entging den Blauen so einiges - mit 750.000 Euro Einnahmen etwa rechnet Drittliga-Konkurrent RW Essen beim Pokalheimspiel gegen den BVB. Geld, welches die Giesinger dankend annehmen würden. Unabhängig davon steht das Ziel Zweitliga-Aufstieg über allem.

„Man kann es wie einen Triathlon beschreiben. Wir wurden ja wirklich ins kalte Wasser geschmissen, schwimmen und schauen, dass wir Land gewinnen, um aufs Rad zu steigen und die Fahrt aufnehmen“, erklärt 1860-Präsident Gernot Mang im Interview mit dem br metaphorisch die Aufgabe bei den Löwen. „Wir spielen in der achten Saison in Folge in der 3. Liga . Da können wir nicht von irgendwas träumen. Eins steht nach dem Anderen. Wir wollen einen klaren Plan haben, wohin wir wollen und diesen sukzessive umsetzen.“

Eine der Hauptaufgaben ist für Neu-Präsi Mang, den Verein zu einen. „Es geht nur um 60. Da können wir nur mit einer Sprache sprechen. Wir wollen die Fans mitnehmen, nahbar sein und auch andere Meinungen akzeptieren, aber immer das Beste für diesen Verein“, so der Präsident. „Wir sind ein kultiger Verein, der Traditionsverein in München, aber wichtig ist natürlich der sportliche Erfolg. Wenn die Mannschaft gut spielt, tun wir uns auch leichter.“

„Müssen uns auf Sport konzentrieren und Vereinspolitik in den vier Wänden lassen“

Gernot Mang, Präsident 1860 München

Eine Sache ist für Mang noch von herausragender Bedeutung: die Trennung von Vereinspolitik und Sport. „Es ist wichtig, dass wir uns auf den Sport konzentrieren und die vereinsinterne Politik in den vier Wänden lassen. Es gehört sich nicht über soziale Medien oder andere Medien alles zu kommentieren. Dazu gehört auch, die Fans aktiv zu informieren, wo wir stehen und was geplant ist“

Auch wenn es nicht mehr allzu präsent ist, ist der gescheiterte Investoren-Deal immer noch im Munde. „Wir waren alle überrascht, als auf einmal diese Meldung kam. Ich habe aber immer gesagt ‚Jetzt warten wir mal ab‘, weil es gab erst das signing und nicht das closing. Wir sind mit dem Mit-Gesellschafter Hasan Ismaik (HAM) gestartet und die haben wir nach wie vor an Bord. Für uns hat sich nichts geändert“, erklärt Mang das Hin und Her. „Ismaik ist weiterhin gewillt, den Verein zu verkaufen. Wenn es so weit ist, müssen wir schauen, dass wir einen vernünftigen Verkaufsprozess aufsetzen.“

Regensburg-Geschäftsführer Achim Beierlorzer lobt 1860 München, sieht aber auch Probleme

Für die Löwen geht es sportlich am kommenden Samstag wieder zur Sache. Um 14 Uhr muss die Glöckner-Elf bei Alemannia Aachen ran und peilt den zweiten Sieg im dritten Spiel an. Rund um den Beitrag zur 3. Liga kam auch Achim Beierlorzer zu Wort, der Geschäftsführer Sport von Jahn Regensburg. „Die Löwen sind wahnsinnig weit, haben richtig kompakt gespielt in der Defensive und im Mittelfeld. Aber haben natürlich auch mit den drei Stürmern Volland, Niederlechner und Haugen richtig Qualität vorne drinnen“, so Beierlorzer.

„Es wird spannend, inwiefern sie den Drittliga-Alltag meistern. Wir wissen, was passiert, wenn es bei den Löwen mal nicht ganz so läuft. Das ist jetzt kein ruhiger Verein, bei dem man ganz solide arbeiten kann auf lange Sicht“, stichelt Beierlorzer ein wenig in Richtung Giesing. 2023 nach der Entlassung von Michael Köllner stand der Jahn-Vorstand selbst ganz oben auf der Wunschliste als neuer Trainer. Stattdessen übernahm der gebürtige Mittelfranke die vakante Position der Geschäftsführung und geht mittlerweile in sein drittes Jahr bei Regensburg. (the)