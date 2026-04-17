 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

"Beide werden auf Fehler warten": Expertentipp mit Kevin Gromer

Die Tipps sind von Kevin Gromer, Spieler beim 1. FC Eislingen in der Landesliga, Staffel 2.

von Nicolas Bläse · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Foto: Carsten Trebuth / FuPa-Grafik
Foto: Carsten Trebuth / FuPa-Grafik

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LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

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Die Tipps sind von Kevin Gromer, Spieler beim 1. FC Eislingen in der Landesliga Württemberg Staffel 2.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:00

Kevin Gromer: Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel, um wichtige Punkte im hinteren Tabellendrittel. Beide Mannschaften werden auf Fehler vom Gegner warten.

Tipp 1:1

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

Kevin Gromer: Das absolute Topspiel vom Wochenende wird halten was es verspricht. Ehningen wird den Heimvorteil nutzen und den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen.

Tipp 3:2

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Morgen, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:30

Kevin Gromer: Trotz einigen personellen Ausfälle wird Waldstetten auf eigenem Platz diese Pflichtaufgabe im Kampf um den Aufstieg für sich entscheiden.

Tipp 3:1

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Morgen, 15:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:30
Spieltext SC Geisling. - Sindelfingen 1:2 Kevin Gromer: Geislingen wird im Heimspiel alles versuchen um die benötigten Punkte zu holen,jedoch wird sich die spielerische Stärke von Sindelfingen knapp durchsetzen.

Tipp 1:2

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Morgen, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:30live

Kevin Gromer: Die Gäste spielen eine sehr gute Rückrunde und haben klare Siege eingefahren. Waldhausen wird auf eigenem Platz diesen Lauf stoppen und bleibt weiter oben dabei.

Tipp 4:2

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:00

Kevin Gromer: Starke Rückrunde und ein verdienter Derbysieg aus der Vorwoche lässt Boll weiterhin selbstbewusst aufspielen. Die Punkte bleiben im Erlengarten.

Tipp 2:0

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:00

Kevin Gromer: Uns wird sicher ein kampfbetontes Spiel erwarten, wo es 90 Minuten zur Sache gehen wird. Zur Vorwoche müssen wir als Mannschaft eine positive Reaktion zeigen und werden mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung den Auswärtssieg einfahren.

Tipp 1:2

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So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:30

Kevin Gromer: Zwei Spielerisch gute Mannschaften treffen aufeinander,die beide für offensiven Fußball stehen. Ich rechne mit einem gerechten Unentschieden.

Tipp 2:2