Beide Trainer zufrieden: Oldenburg gewinnt Test in Kronshagen mit 3:1 von Ismail Yesilyurt · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser

Laurynas Kulikas (TSV Kronshagen), hier gegen Robin Büning (re., Oldenburger SV) , zeigte viel Präsenz auf dem Platz. – Foto: Ismail Yesilyurt

In einem intensiven Vorbereitungstest unterlag der Landesligist TSV Kronshagen dem Oberligisten Oldenburger SV mit 1:3. Während der TSV in der Anfangsphase mutig auftrat und selbst hätte in Führung gehen können, zeigte der OSV die abgezocktere Spielweise und nutzte individuelle Fehler der Gastgeber eiskalt aus.

Elf von Coskun Yamak startet selbstbewusst Der TSV Kronshagen startete forsch in die Partie und hätte in der 4. Minute beinahe für die Führung sorgen können. Nach einem unübersichtlichen „Flipperball“ im Strafraum kam Lucas Sylla aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch OSV-Keeper Cedric Cordes bewahrte sein Team mit einem starken Reflex per Fußabwehr vor dem Rückstand. Fast im direkten Gegenzug bot sich den Gästen die Antwort: Neuzugang Marcell Sobotta legte klug für Daniel Junge auf, der das Leder jedoch aus zehn Metern deutlich über den Kasten beförderte.

Doppelschlag durch Junge und Sobotta

Mit dem 1:0 übernahm dann der Oberligist die Spielkontrolle. In der 16. Minute gelang das 1:0 durch Rico Mielke. Nur eine Minute später legte der OSV nach, als Neuzugang Marcell Sobotta, der zusammen mit dem dribbelstarken linken Mittelfeldläufer Rasheed Jano sich die Bestnote verdiente, zum 2:0 erhöhte.

Doppeltorschütze Marcell Sobotta (Oldenburger SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Gastgeber verloren in dieser Phase die Ordnung im Mittelfeld-Zentrum. Inkludiert in diesem Abschnitt war ein ein katastrophaler Rückpass des TSV, bei dem Daniel Junge, der schon Torwart Alexander Bock umkurvt hatte, nur das Außennetz traf (25.). Kronshagen kam robbte sich peu á peu wieder in das Spiel zurück und belohnte sich mit dem 1:2 kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Lucas Sylla (43.). Doch der OSV hatte noch ein Ass im Ärmel: Mit seinem zweiten Treffer in der 45. Minute stellte Sobotta den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie weiterhin offen zwischen den Strafräumen. TSV-Coach Coskun Yamak wechselte fast die komplette Start-Elf zur Pause aus. Nur Innenverteidiger Malte Kallenbach blieb auch im zweiten Abschnitt auf dem Kunstrasen am Suchsdorfer Weg.

Oldenburgs Rechtsverteidiger Heinrich Lunau (vorne) gegen Kronshagens Innenverteidiger Malte Kalllenbach. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zufriedenheit auf beiden Seiten Trotz der Niederlage zeigte sich TSV-Coach Coskun Yamak, dessen Team beim 3:3 an gleicher Stelle am Samstag gegen den Oberligisten MTSV Hohenwestedt schon in guter Form war, mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden: „Wir haben heute gezeigt, dass wir mit einer guten Oberligamannschaft mithalten können. Die zwei Fehler, die wir gemacht haben, hat der Gegner eiskalt ausgenutzt – das ist dann halt auch die Qualität einer Oberligamannschaft. Dennoch bin ich zufrieden mit der Leistung meines Teams.“ Der Blick des Trainers richtet sich nun bereits auf das kommende Wochenende, an dem der TSV im Kreispokal gegen den Suchsdorfer SV gefordert ist. Auf der Gegenseite zog Lars Brunner, Teammanager des Oldenburger SV, auch ein positives Fazit: „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Test. Haben gegen eine richtig gute Landesligamannschaft gerade in den ersten sieben, acht Minuten ordentlich Probleme gehabt. Da hätten wir auch schon in Rückstand gehen können.“ Mit Blick auf das bevorstehende Achtelfinale im Landespokal gegen den Eichholzer SV warnte Brunner jedoch: „Das wird sehr, sehr schwer. Die haben da ein sehr, sehr lautes Publikum und sehr, sehr gute Einzelspieler. Von daher wird uns da ein heißes Spiel erwarten.“

Torvorbereiter Mika Wölk (Oldenburger SV), hier gegen Ole Sand (hinten, TSV Kronshagen), machte auch ein gutes Spiel. – Foto: Ismail Yesilyurt