Beide Teams wollen Anschluss an die Spitzengruppe halten

Alexander Otto warnt vor Torjäger Friesdorf (links) – Foto: Nick Förster

Der drittplatzierte Siegburger SV 04 empfängt zum Auftakt der Rückserie die SpVg Frechen 20. Diese lauert mit nur drei Punkten dahinter. Beide Teams wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Dementsprechend gilt es für beide Teams von Anfang an da zu sein.

Der Cheftrainer der Siegburger ist mit der Saisonvorbereitung zufrieden. „Es waren intensive und harte Wochen, in denen wir sehr fokussiert gearbeitet haben. Wir haben an Details geschraubt, an Abläufen gefeilt und taktische Veränderungen angestoßen.“ Dennoch ist sich Alexander Otto bewusst, dass man sich davon nichts kaufen kann. „Am Ende zählt der Wettkampf.“

Gegen Ende der Rückrunde hatte Frechen zahlreiche Ausfälle zu beklagen. Dennoch betonte Coach Okan Özbay, dass die Mannschaft das aufgefangen habe und die Leistung überwiegend positiv gewesen sei. Das Problem zog sich allerdings auch durch die Vorbereitung. „Wir mussten gucken, dass wir 12 bis 13 Feldspieler für die Testspiele zur Verfügung haben und sich nicht noch weitere Spieler verletzen. Trotzdem haben es die Jungs geschafft, ans Limit zu gehen.“ Zum Saisonauftakt entspannt sich die Personalsituation zugunsten der Frechener wieder ein wenig, sodass Özbay hofft, „mit 14 bis 15 Feldspielern anreisen zu können“.

„Mit das beste Zentrum der Liga“

„Dennoch wird das Spiel schwer genug“, sagt Frechens Cheftrainer. Dieser hat vor allem für einen Mannschaftsteil der Siegburger viel Lob übrig: „Siegburg hat mit das beste zentrale Mittelfeld in der Liga. Sie sind mit Mahessa, Suleiman und Yilmaz top besetzt.“ Vor allem Kelana Mahessa kennt Özbay noch bestens aus seiner Zeit bei den Zwanzigern. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass seine Mannschaft bereit ist und alles dafür tun wird, um die drei Punkte einzufahren.

Zum Start ein echtes Topspiel

„Frechen ist drei Punkte hinter uns. Mehr muss man eigentlich nicht sagen“, lässt Alexander Otto verlauten. Besonders vor einem Spieler von Frechen warnt der Cheftrainer der Siegburger: „Mit Friesdorf haben sie den Top-Stürmer der Liga in ihren Reihen. Über 90 Minuten brauchst du da maximale Konzentration. Darauf haben wir uns gezielt vorbereitet.“ Beide Coaches wissen also, was auf sie zukommt.

Spektakuläres 2:3 im Hinspiel

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams verlief sehr spektakulär. Bis zur 72. Minute führten die Zwanziger mit 2:1. Es folgten eine Gelb-Rote Karte für Frechen und ein Doppelschlag, mit dem die Siegburger das Spiel in der Schlussphase drehen konnten. Trotz alledem freut sich Özbay „auf das Wiedersehen mit Alex Otto“. Auch wenn er sich diesmal einen besseren Ausgang erhofft.