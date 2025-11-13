„Beide Teams werden klar auf Sieg spielen“ – MTV empfängt den BSV

Am Samstag (14 Uhr, noch kein Liveticker!) steht für den MTV Wolfenbüttel ein richtungsweisendes Heimspiel an. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie empfangen die Meesche-Kicker den BSV Schwarz-Weiß Rehden, der seinerseits weit hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt – aber dennoch über hohe individuelle Qualität verfügt.

Trainer Deniz Dogan erwartet eine enge und intensive Partie: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die sich sicherlich in einer anderen Tabellenregion gesehen hat – das Potenzial bei Rehden ist definitiv vorhanden. Das ist eine gute Mannschaft, die andere Ziele hatte, als es der aktuelle Tabellenplatz widerspiegelt.“ Warum der BSV seine PS bislang nicht konstant auf den Platz brachte, könne er nicht genau sagen, so Dogan. „Fakt ist aber: Individuell sind sie stark besetzt.“

Der MTV rangiert nach dem 2:5 bei Eintracht Braunschweig weiterhin bei vierzehn Punkten und steht im Mittelfeld – mit Blick auf die Tabellenkonstellation aber nur knapp über der Gefahrenzone. Entsprechend wichtig ist die Partie für beide Seiten. „Wir wissen auch um unsere eigenen Qualitäten und glauben an unsere Stärken“, betont Dogan. „Es wird ein wichtiges Spiel für beide Teams, gerade mit Blick auf die kommenden Wochen. Ich denke, beide Mannschaften werden klar auf Sieg spielen.“

Rehden reist nach dem 1:1 gegen den TSV Wetschen an, während der MTV versucht, die Negativserie zu stoppen und wieder Stabilität zu finden. Dogan fordert vor allem eines: Klarheit und Mut im eigenen Spiel – und Effizienz, die zuletzt häufig gefehlt hatte.