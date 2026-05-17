Beide Teams verspielen 2-Tore-Führung

Ein abwechslungsreiches Spiel, bei dem beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag hatten, sahen die Zuschauer in Ellwangen. Dabei hätten sogar noch mehr Tore fallen können, doch beide Torhüter und das Aluminium verhinderten weitere mögliche Treffer.

Die SGM erwischte den besseren Start und hatte in den Anfangsminuten gleich drei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, doch die Versuche von Tobi Gümbel, Christian Villinger und Daniel Biechele wurden alle vom stark reagierenden Schlussmann zunichte gemacht. Stattdessen eröffneten die Hausherren mit ihrer ersten Möglichkeit in der 12. Minute das Torfestival. Nur vier Minuten später nutzten sie einen Ballverlust der SGM am eigenen Strafraum dann sogar zum 2:0. Die SGM zeigte sich aber nur kurz geschockt und hatte in der 22. Minute gleich zwei Mal Pech, als zuerst Gabriel Boscher mit einem Freistoß am Pfosten scheiterte und in der gleichen Minute Daniel Biechele ebenfalls nur Alu traf. Fast im Gegenzug bot sich der Heimelf die Chance zum 3:0, doch diesmal verhinderte Basti Schütte im SGM-Kasten ein weiteres Gegentor. Nach knapp einer halben Stunde verkürzte dann Daniel Biechele nach Vorlage von Florian Villinger auf 1:2, und in der 38. Minute gelang Niklas Villinger mit der Hacke nach Eckball von Christian Villinger das 2:2. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Daniel Biechele sogar die Chance zur Führung, doch sein Abschluss war zu schwach. Doch auch die Gastgeber hätten im Gegenzug noch in Front gehen können, doch nachdem Basti Schütte den ersten Versuch abwehren konnte, ging der Nachschuss am Tor vorbei. Auch im zweiten Abschnitt hatte die SGM den besseren Beginn und machte diesmal auch die Tore. Eine wunderbare Kombination über Florian Villinger, Jan Osterried und Christian Villinger nutzte letzterer zum 2:3. Und als Niklas Villinger vier Minuten später nach einem Fehlpass der Ellwanger im Mittelfeld fast allein aufs Tor zumarschierte und zum 2:4 abschloss, schien das Spiel endgültig gedreht. Danach gab es aber einen offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams Möglichkeiten besaßen, das Ergebnis zu verbessern. Doch wieder verhinderte das Alu einen Treffer der SGM, als ein Freistoß von Gabriel Boscher nur auf der Latte landete. Auf der Gegenseite verhinderte dagegen Basti Schütte zunächst den Anschlusstreffer. Machtlos war er aber dann in der 68. Minute, als ein zweifelhafter Foulelfmeter zum 3:4 verwandelt wurde. Weiter ging es hin und her: Jan Osterried verfehlte das Tor und ein Schuss von Florian Villinger wurde nach einem vielversprechenden Konter noch abgeblockt. In der 74. Minute konnte Basti Schütte per Fußabwehr klären, drei Minuten später landete dann aber ein direkter Freistoß zum 4:4 doch in den Maschen. In der Schlussphase waren dann die Einheimischen dem Siegtreffer näher, doch Basti Schütte war gleich zwei Mal auf dem Posten und ein Tor der Platzherren wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. So blieb es schließlich beim gerechten Unentschieden, mit dem aber wohl beide Teams nicht ganz zufrieden waren.