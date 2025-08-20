🗣: "Beide Teams haben sich nichts geschenkt" – Nullnummer im Topspiel

Am Dienstagabend traf in der Bezirksliga Nord der ASV Dachau auf den SV Nord München-Lerchenau. Das Spiel endete torlos.
Spiel am Dienstag
Keine Tore im Topspiel zwischen dem SV Nord München-Lerchenau und dem ASV Dachau. Nach 90 Minuten stand auf beiden Seiten die Null. Die Mannschaften bleiben durch das Remis punktgleich. Für beide war es die erste Punkteteilung der Saison.
Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: "Heute sind wir auf einen Gegner getroffen, der taktisch und spielerisch sehr gut eingestellt war. Beide Teams haben sich nichts geschenkt. Der ASV Dachau hatte etwas mehr Ballbesitz, wir hatten dafür etwas mehr Chancen. Das 0:0 geht völlig in Ordnung. Ich wünsche dem ASV Dachau noch viel Glück in der Saison."
SV Nord München-Lerchenau – ASV Dachau 0:0
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (71. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann (83. Patrick Neser), Andreas Weiß, Martin Angermeir (63. Gabriel Prehl) - Trainer: Peter Zeussel
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (80. Sergen Retzep), Matthias Cebulla (46. Leon Sauermann), Maximilian Bergner (56. David Dworsky), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (83. Harun Mohamed), Kilian Knöferl (83. Sebastian Just), Leonardo di Pasquale - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Florian Bauer (Malchin) - Zuschauer: 125
Tore: keine Tore
