 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

"Beide Teams gut in Form": FuPa-Expertentipp mit Max Schlotterbeck

Die Tipps sind von Max Schlotterbeck, Spieler des TSV Köngen in der Landesliga, Staffel 2.

von Nicolas Bläse · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser
Foto: Sven Ertinger / FuPa-Grafik
Foto: Sven Ertinger / FuPa-Grafik

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LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Tipps sind von Max Schlotterbeck, Spieler des TSV Köngen in der Landesliga, Staffel 2.

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Morgen, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
15:00

Max Schlotterbeck: Offensiv-Spektakel beider Teams, Maichingens aktuelle Form wird sich durchsetzen

⚽ Mein Tipp: 3:2

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Morgen, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00live

Max Schlotterbeck: Wir werden durch unsere Heimstärke wieder 3 Punkte holen

⚽ Mein Tipp: 2:0

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Morgen, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
15:00

Max Schlotterbeck: Waldhausen hat Rückenwind durch den Sieg gegen Köngen und wird gewinnen.

⚽ Mein Tipp: 0:2

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Heute, 15:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:30

Max Schlotterbeck: Eislingens individuelle Klasse wird die 3 Punkte sicher

⚽ Mein Tipp: 3:1

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Morgen, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:00

Max Schlotterbeck: Beide Teams gut in Form. Leistungsgerechtes unentschieden.

⚽ Mein Tipp: 2:2

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Morgen, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:00

Max Schlotterbeck: Topscorer Lars Jäger fehlt gesperrt, trotzdem erkämpft sich Ehningen einen Punkt auswärts.

⚽ Mein Tipp: 2:2

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Morgen, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
15:00

Max Schlotterbeck: Echterdingen die Mannschaft der Rückrunde wird das Spiel durch ihr großes Selbstvertrauen gewinnen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern.

⚽ Mein Tipp: 1:3

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Heute, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:00

Max Schlotterbeck: Wird ein umkämpftes Spiel, aber Neuhausen wird sich durchsetzen.

⚽ Mein Tipp: 1:2