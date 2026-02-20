Beide Sonntagsspiele in der Regionalliga finden nicht statt

Nach dem 3:0-Sieg aus der Vorwoche gegen den SV Rödinghausen, werden die Fohlen nun vom Wettergott ausgebremst: "Das Spiel von Borussias U23 am Sonntag, 22. Februar um 14:00 Uhr gegen die U23 von Borussia Dortmund im Rahmen des 23. Spieltags der Regionalliga West kann witterungsbedingt nicht stattfinden, der Platz im Grenzlandstadion ist nicht bespielbar. Sobald der Nachholtermin feststeht, informieren wir darüber auf unseren Kanälen", erklären die Gladbacher in ihren Vereinsmedien.

Die Sportfreunde Siegen müssen noch etwas länger auf das erste Heimspiel im Jahr 2026 warten: "Unser Heimspiel gegen die U23 des SC Paderborn muss verschoben werden, da die Stadt Siegen aufgrund des anhaltend starken Schneefalls und der damit verbundenen Platzverhältnisse den Rasen im Leimbachstadion gesperrt hat."

Ein Nachholtermin steht jedoch bereits fest und liegt nicht allzu fern in der Zukunft: "Aufgrund des zu erwartenden Tauwetters ab dem Wochenende, konnte die Partie jedoch bereits kurzfristig neu angesetzt werden. Termin für die Nachholung ist Dienstag, 24. Februar, um 19 Uhr. Mit der Verlegung um zwei Tage schaffen wir die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung des Spielbetriebs."