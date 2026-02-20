 2026-02-20T07:39:22.130Z

Allgemeines

Beide Sonntagsspiele in der Regionalliga finden nicht statt

Die Spielabsagen in der Regionalliga West nehmen noch kein Ende. Beide für Sonntag angesetzte Spiele mussten abgesagt werden. Immerhin ist für das Heimspiel der Sportfreunde Siegen schon ein Nachholtermin bekannt.

von Markus Becker · Heute, 11:54 Uhr · 0 Leser
Fans der Sportfreunde Siegen müssen noch etwas länger auf das erste Heimspiel des Jahres warten.
Fans der Sportfreunde Siegen müssen noch etwas länger auf das erste Heimspiel des Jahres warten. – Foto: Marco Bader

Auch der 23. Spieltag der Regionalliga West geht nicht planmäßig über die Bühne. Die beiden Sonntagsspiele zwischen Borussia Mönchengladbach II und Borussia Dortmund II, sowie den Sportfreunden Siegen und dem SC Paderborn II können witterungsbedingt nicht am Sonntag ausgetragen werden.

Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II / BVB

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Abgesagt

Nach dem 3:0-Sieg aus der Vorwoche gegen den SV Rödinghausen, werden die Fohlen nun vom Wettergott ausgebremst: "Das Spiel von Borussias U23 am Sonntag, 22. Februar um 14:00 Uhr gegen die U23 von Borussia Dortmund im Rahmen des 23. Spieltags der Regionalliga West kann witterungsbedingt nicht stattfinden, der Platz im Grenzlandstadion ist nicht bespielbar. Sobald der Nachholtermin feststeht, informieren wir darüber auf unseren Kanälen", erklären die Gladbacher in ihren Vereinsmedien.

Sportfreunde Siegen - SC Paderborn II

Di., 24.02.2026, 19:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:00live

Die Sportfreunde Siegen müssen noch etwas länger auf das erste Heimspiel im Jahr 2026 warten: "Unser Heimspiel gegen die U23 des SC Paderborn muss verschoben werden, da die Stadt Siegen aufgrund des anhaltend starken Schneefalls und der damit verbundenen Platzverhältnisse den Rasen im Leimbachstadion gesperrt hat."

Ein Nachholtermin steht jedoch bereits fest und liegt nicht allzu fern in der Zukunft: "Aufgrund des zu erwartenden Tauwetters ab dem Wochenende, konnte die Partie jedoch bereits kurzfristig neu angesetzt werden. Termin für die Nachholung ist Dienstag, 24. Februar, um 19 Uhr. Mit der Verlegung um zwei Tage schaffen wir die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung des Spielbetriebs."

Der nächste Spieltag in der Regionalliga West

24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

