"Beide sind absolute Führungsspieler und leben die TSG Einheit Bernau"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich das Trainerteam der TSG Einheit Bernau über die bevorstehende Saison in der Brandenburgliga. Nico Thomaschewski, Mike Frank und Matthias Schönknecht blicken auf eine intensive, erfolgreiche Vorbereitung zurück, loben die Integration ihrer Wunschspieler und betonen den enormen Teamgeist innerhalb der Mannschaft. Gleichzeitig stellen sie klar: Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel.

Nico Thomaschewski macht deutlich, wie zufrieden das Trainerteam mit den vergangenen Wochen ist: „Die Vorbereitung für die neue Saison verlief auf jeden Fall besser als letzte Saison.“ Für ihn war entscheidend, dass die Integration der Neuzugänge reibungslos verlief und sich das Team schnell gefunden hat.

„Die neuen Spieler wurden gut integriert und wir konnten einiges ausprobieren“, beschreibt er. Dieser Fortschritt ist für ihn ein wichtiger Baustein, um mit einem guten Gefühl in die Spielzeit zu starten. Die Mischung aus intensiver Arbeit auf dem Trainingsplatz und erfolgreichem Teambuilding hat der Mannschaft Stabilität und Zuversicht gegeben.

Mike Frank schwärmt von den Neuen: „Alle Zugänge waren Wunschspieler und passen charakterlich sowie sportlich perfekt ins Team.“ Er hebt dabei besonders hervor, wie motiviert die Spieler sind, die Aufgabe bei der TSG Einheit Bernau anzunehmen: „Sie haben Lust auf die Mannschaft und die bevorstehende Aufgabe.“ Diese klare Botschaft zeigt, dass die Verantwortlichen nicht nur nach sportlichen Kriterien verpflichtet haben, sondern auch auf die Persönlichkeit geachtet haben. So entsteht eine homogene Einheit, in der jeder bereit ist, seinen Teil beizutragen.

Kaderplanung abgeschlossen: Vertrauen in die Mannschaft

Matthias Schönknecht bringt es auf den Punkt: „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir haben – daher nein.“ Weitere Zugänge stehen nicht zur Debatte, denn das Trainerteam vertraut dem aktuellen Kader voll und ganz. Auch auf mögliche Abgänge angesprochen, bleibt die Antwort klar: „Fußball ist sehr schnelllebig, jedoch gehen wir nicht davon aus“, betont Nico Thomaschewski. Damit sendet die Einheit ein deutliches Signal: Stabilität und Kontinuität stehen in dieser Saison im Vordergrund.

Teamstärke: Gemeinschaft als Fundament

Mike Frank beschreibt die Stärke der Mannschaft mit wenigen, aber eindrucksvollen Worten: „Das Teamgefüge, keiner nimmt sich zu wichtig, jeder haut sich rein und hilft mit seinen persönlichen Stärken.“ Dieses Selbstverständnis ist für das Trainerteam ein zentrales Element, um in der Brandenburgliga bestehen zu können. „Unsere Aufgabe als Trainerteam ist es, diese einzelnen Stärken zu verbinden“, erklärt Frank weiter. Es geht darum, aus individuellen Qualitäten eine geschlossene Einheit zu formen, die als Team über sich hinauswachsen kann.

Saisonziel: Konzentration auf das Wesentliche

Auch beim Thema Ziele gibt es keine langen Diskussionen. Matthias Schönknecht formuliert es klar und deutlich: „Ganz klar für uns zählt der Klassenerhalt.“ Diese realistische Einschätzung zeigt, dass man in Bernau zwar selbstbewusst, aber auch bodenständig an die Aufgabe herangeht. Statt in Träumereien zu verfallen, will man von Beginn an Punkte sammeln, um frühzeitig Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen.

Meisterschaftsfavoriten: Analyse mit Tiefgang

Nico Thomaschewski blickt über den eigenen Tellerrand hinaus und analysiert, welche Teams im Rennen um die Meisterschaft die Nase vorn haben könnten. „Als Meisterschaftsfavoriten sehen wir jene Mannschaft, die aktuell die größte Konstanz, Tiefe im Kader, taktische Flexibilität und mentale Stärke zeigt“, sagt er. „Entscheidend ist auch, wie gut sie mit Drucksituationen umgehen kann und wie stabil sie gegen direkte Konkurrenten auftritt.“ Mit dieser Einschätzung zeigt er, dass die Trainer ein klares Auge für die Dynamik der Liga haben, auch wenn sie bewusst keine einzelnen Vereine nennen.

Kapitäne: Führung mit Vorbildfunktion

Für Mike Frank sind die beiden Kapitäne ein Glücksfall: „Paul Peschke und Steve Jarling, beide sind absolute Führungsspieler und leben die TSG Einheit Bernau.“ Mit ihrer Erfahrung und ihrem unermüdlichen Einsatz sind sie die prägenden Figuren in der Kabine und auf dem Platz. Sie verkörpern den Teamgeist, den das Trainerteam so oft betont, und sind damit wichtige Stützen für das gesamte Projekt Klassenerhalt.

Auftaktspiel: voller Fokus auf Neuruppin

Der Blick richtet sich nun auf das erste Spiel der neuen Saison. Am Samstag um 15 Uhr empfängt die TSG Einheit Bernau den MSV Neuruppin im heimischen Stadion. Matthias Schönknecht macht deutlich, dass die gesamte Mannschaft voller Vorfreude auf diese Partie blickt. "Es wird ein schweres Auftaktspiel wie jedes andere Spiel auch", so das Trainerteam.

Der gelungene Aufbau in der Vorbereitung und der wachsende Teamgeist sollen nun in Punkte umgemünzt werden. Der Auftakt wird zum Gradmesser für den weiteren Verlauf der Hinrunde – und bietet die erste Gelegenheit, das große Ziel Klassenerhalt mit Leben zu füllen.

Stabilität, Teamgeist und klare Ziele

Der FuPa-Teamcheck zeigt deutlich, mit welcher Mischung aus Ruhe, Fokussierung und Leidenschaft die TSG Einheit Bernau in die neue Brandenburgliga-Saison geht. Die erfolgreiche Integration der Neuzugänge, die klare Rollenverteilung im Team und die gewachsene Geschlossenheit sind die Eckpfeiler für eine stabile Spielzeit. Das Trainertrio Thomaschewski, Frank und Schönknecht vermittelt Zuversicht, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel, doch mit diesem Teamgeist und der konsequenten Arbeit auf und neben dem Platz scheint auch mehr möglich.