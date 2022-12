Beide Seiten sind heiß auf ein eigentlich ungleiches Derby GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga gehen die Blicke vor allem zum Nachbarschaftsduell zwischen Braunfels und Burgsolms. Aber auch auf die anderen drei Teams warten interessante Aufgaben +++

WETZLAR - Der letzte Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Gruppenliga hat es in sich: Denn unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen im Derby zwischen dem FSV Braunfels und dem FC Burgsolms nicht sein. Während für die "Schlossstädter" weiterhin jedes Pünktchen im Kampf gegen den Abstieg Gold wert ist, gelang Peter Nagels Schützlingen eine Hinserie wie aus dem Bilderbuch. Mit nur einer einzigen Niederlage aus 20 Partien sind die Burgsolmser unangefochtener Spitzenreiter und wollen das bis zum Saisonende bleiben. Allerdings schläft auch der Verfolger aus Wieseck nicht und sammelt fleißig seine Zähler. Neun Siege in Serie sind eine Ansage - stoppen könnte diese der FC Cleeberg, der gegen Tabellenzweiten seine ebenfalls gute Form unter Beweis stellen will.