Beide Oberliga-Aufsteiger greifen mit gezielter Verstärkung an

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Die Young Boys Reutlingen und der FC Holzhausen gehen nach dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg mit veränderten Kadern in die neue Saison. Reutlingen wurde Meister der Verbandsliga Württemberg, Holzhausen folgte als Vizemeister über die Relegation. Beide Vereine setzen dabei auf gezielte Verstärkungen und müssen zugleich Abgänge kompensieren.

Die Young Boys Reutlingen starten unter Trainer Volker Grimminger als Verbandsliga-Meister in die Oberliga. Der Kader des Aufsteigers erhält dabei mehrere neue Gesichter. Moritz Kuhn, Tim Wöhrle, Alija Enilson, Andrija Milenkovic, Lucas Pogadl und Liam Asmelash wechseln allesamt vom SSV Reutlingen zu den Young Boys. Dazu kommen Florian Krajinovic vom FC Nöttingen, Mika Seeger von den Stuttgarter Kickers und Eser Gümüs vom SV Oberachern. Die Reutlinger setzen damit auf eine Mischung aus regionaler Qualität, Oberliga-Erfahrung und Spielern aus ambitionierten Nachwuchs- beziehungsweise Aktivenstrukturen.

Auf der Abgangsseite stehen drei Namen. Markus Wagner schließt sich dem SSV Reutlingen an, Eimen Zalloumi wechselt zur TSVgg Plattenhardt und Labid Ahmed Qadeer geht zum VfL Pfullingen. Für die Young Boys geht es nun darum, den Schwung aus der Meisterschaft mitzunehmen und sich eine Liga höher zu behaupten.