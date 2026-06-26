Beide Oberliga-Aufsteiger greifen mit gezielter Verstärkung an

Die Young Boys Reutlingen und der FC Holzhausen gehen nach dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg mit veränderten Kadern in die neue Saison. Reutlingen wurde Meister der Verbandsliga Württemberg, Holzhausen folgte als Vizemeister über die Relegation. Beide Vereine setzen dabei auf gezielte Verstärkungen und müssen zugleich Abgänge kompensieren.
Die Young Boys Reutlingen starten unter Trainer Volker Grimminger als Verbandsliga-Meister in die Oberliga. Der Kader des Aufsteigers erhält dabei mehrere neue Gesichter. Moritz Kuhn, Tim Wöhrle, Alija Enilson, Andrija Milenkovic, Lucas Pogadl und Liam Asmelash wechseln allesamt vom SSV Reutlingen zu den Young Boys. Dazu kommen Florian Krajinovic vom FC Nöttingen, Mika Seeger von den Stuttgarter Kickers und Eser Gümüs vom SV Oberachern. Die Reutlinger setzen damit auf eine Mischung aus regionaler Qualität, Oberliga-Erfahrung und Spielern aus ambitionierten Nachwuchs- beziehungsweise Aktivenstrukturen.
Auf der Abgangsseite stehen drei Namen. Markus Wagner schließt sich dem SSV Reutlingen an, Eimen Zalloumi wechselt zur TSVgg Plattenhardt und Labid Ahmed Qadeer geht zum VfL Pfullingen. Für die Young Boys geht es nun darum, den Schwung aus der Meisterschaft mitzunehmen und sich eine Liga höher zu behaupten.
Auch der FC Holzhausen kehrt nach einer starken Saison in die Oberliga Baden-Württemberg zurück. Die Mannschaft von Trainer Daniel Seemann wurde Vizemeister der Verbandsliga Württemberg und setzte sich anschließend über die Relegation durch. Als Zugänge stehen Walter Vegelin vom 1. CfR Pforzheim, Felix Hörmann vom TuS Ergenzingen und Leander Vochatzer vom SSV Reutlingen fest.
Den Verein verlassen Adrian Müller zur TSG Balingen, Erind Zogu zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen und Leon Louis Hayer zum VfL Nagold. Damit verliert Holzhausen mehrere Spieler, ergänzt den Kader aber gezielt für die neue Oberliga-Aufgabe. Beide Aufsteiger gehen mit klaren Veränderungen in eine anspruchsvolle Saison.