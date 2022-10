Beide Nachbarn stehen unter Zugzwang Die Fußball-Landesligisten SV Allmersbach und SG Oppenweiler-Strümpfelbach hocken nach knapp einem Drittel der Saison im Tabellenkeller.

Die kommende Aufgabe Im Flutlichtspiel beim SV Breuningsweiler wartet heute ab 19.30 Uhr eine schwere Aufgabe. Stanke, als Trainer mit dem SVB einst von der Kreis- bis in die Verbandsliga aufgestiegen, weiß, dass der SVA bei seinem Ex-Klub bisher selten gut aussah: „Deshalb wird es höchste Zeit, obwohl wir krasser Außenseiter sind.“ Breuningsweiler verlor nur eine der letzten acht Partien und hat unter Flutlicht gegen Allmersbach gar eine ganz weiße Weste. Stanke weiß: „Das ist ein ganz starkes Team, das fast alle Spieler an Bord hat.“ Er hofft: „Wenn wir die Leistungen der vergangenen Wochen abrufen, können wir überraschen“. Allerdings fehlen die Torhüter Dario Nieswandt und Marvin Traub sowie Ismail Cephe, Marius Gebhardt, Lorik Dukaj, Niklas Schommer, Tim Fuchslocher und Felix Geck.

Die Erwartungen „Die Liga halten und möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, lautete vor der Saison das Allmersbacher Ziel. Dabei hatte der Fußball-Landesligist aus dem Täle vergangene Saison in der Vorrunde einen Platz im oberen Tabellendrittel inne gehabt. Der SVA hatte im zweiten Halbjahr allerdings auch erlebt, dass er den Ausfall wichtiger Spieler nicht so leicht wegsteckt und musste gar noch um den Klassenverbleib bangen. Die eher vorsichtig formulierte Vorgabe war deshalb durchaus gut gewählt.

Die kommende Aufgabe Mit Mitaufsteiger VfR Heilbronn 96-18 wartet am Sonntag ab 15 Uhr im Frankenstadion ein dicker Brocken. Mit 21 Punkten haben die Unterländer mehr als doppelt so viele Zähler wie die SGOS und sind Vierte. Unerwartet kommt das nicht. Dem erst vor viereinhalb Jahren neu gegründeten Klub, der sich als Nachfolgeverein des 2003 im FC Heilbronn aufgegangenen und traditionsreichen Ex-Zweitligisten VfR Heilbronn sieht, haben das viele zugetraut. Bislang gelang es nur Spitzenreiter Türkspor Neckarsulm und dem TSV Obersontheim, die Elf des früheren TSG-Trainers Andreas Lechner zu bezwingen. Wobei die VfR-Niederlage Nummer zwei der SGOS Mut machen sollte. Denn der Sechstletzte Obersontheim hat gerade mal drei Punkte mehr auf dem Konto.

Das Erreichte Stark begonnnen und stark nachgelassen. So die Kurzbeschreibung für die bisherige Runde der SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Nach elf Partien stehen nur zehn Punkte auf dem Konto. Sieben davon stammen aus dem ersten drei Spielen. Die drei weiteren gabs zwischendurch im Duell mit dem zu dem Zeitpunkt personell stark geschwächten Nachbarn SV Allmersbach. In den fünf Vergleichen danach setzte es für das Team des Trainerduos Daniel Funk und Stephen Perri ausnahmslos Niederlagen. Darunter drei, vier sehr klare. Vom vorderen Drittel gings runter in den Tabellenkeller. Seit dem vergangenen Wochenende ist der Neuling Drittletzter. „Wir waren uns darüber im Klaren, dass die Landesliga eine Herausforderung wird“, erzählt Funk und hofft, dass seine Elf bald wieder fleißiger punktet. Vor allem, wenn die Zahl der Ausfälle sinkt. Schließlich hat sich mittlerweile gezeigt, dass treffsichere Spieler wie der langzeitverletzte Even Stoppel oder der zuletzt ebenfalls fehlende Kapitän Luca Krämer kaum zu ersetzen sind.

