Beide Mannschaften müssen Auswärts ran Um 13 Uhr geht es für unsere Zweite In Großbüllesheim gegen die Zweitvertretung von WüBü. Wübü 2 hat einen ähnlichen Saisonverlauf wie wir und belegen, mit zwei Punkten weniger als wir, aktuell den 10. Platz. Die Junge Truppe wird alles daransetzen, um die 3 Punkte zu Hause zu behalten. Dadurch das WüBü 1 spielfrei hat, können wir davon ausgehen das Sie Unterstützung von oben bekommen werden. Wir wollen an der Leistung vom Blessem Spiel anknüpfen und auswärts den nächsten Dreier holen.

Für unsere Erste geht es am Sonntag nach Stotzheim wo der Haushohe Favorit des Kreisliga A, der SC Wisskirchen, Ihre Heimspiele absolviert. Der SC Wisskirchen hat zur Neuen Saison für Aufsehen gesorgt und in eine fast komplett neue Mannschaft investiert. Nahezu der gesamte Kader wurde ausgetauscht und aktuell werden sie der Favoriten Rolle auch gerecht. Sie sind ohne Niederlage souveräner Tabellenführer und haben darüber hinaus den zweitbesten Sturm und die Zweitbeste Abwehr der Liga. Wir hingegen laufen weiterhin unserer Form hinterher und wollen es den Favoriten so schwer wie möglich machen. Das wir das können, haben wir bereits eindrucksvoll im Pokal gegen die Junge Truppe aus Wisskirchen bewiesen. Um das zu wiederholen, brauchen wir aber wieder eine Top Leistung! Beide Mannschaften würden sich über Unterstützung freuen.