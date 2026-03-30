Beide Heimspiele zum Sieg gedreht

Nach dem ersten Sieg des Jahres und dem ersten Auswärtserfolg überhaupt in dieser Saison war die SG Wasser/Kollmarsreute zu Hause gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Elzach-Yach gefordert. Beck ersetzte den verletzungsbedingt länger fehlenden Ziser im Tor, ansonsten blieb die Startelf zum dritten Mal in Folge unverändert.

Beide Teams starteten mit gutem Tempo in diese Partie. Die Sportfreunde kamen durch einen Pfostenschuss von Nock schon nach 4 Minuten zur ersten Großchance. Die Gäste versuchten vor allem mit Tiefenpässen auf Weber und Pietsch für Gefahr zu sorgen. Letztgenannter scheiterte in einer solchen Aktion an Beck (15.). Kurz darauf sorgte Pietsch mit einem Strafstoß dann doch für die Führung, nachdem Weber von Celik zu Fall gebracht wurde (18.). Elzach-Yach machte weiter Druck und erzielte in der 22. Minute den zweiten Treffer. Pietsch spitzelte hierbei den Ball in den Strafraum zu Weber, der ihn dann im Tor unterbrachte. Die erste halbe Stunde ging klar an die Gäste, doch die SG arbeitete sich wieder in das Spiel rein. In der 34. Minute wollten die Hausherren einen Elfmeterpfiff bekommen, nachdem Herter im Strafraum zu Fall kam, doch Schiri Brauer ließ weiterlaufen. Wenig später stand Herter erneut im Mittelpunkt, als Seiboth eine scharfe Flanke hereinbrachte, die Sommer nur abklatschen ließ. Von Herters Knie flog der Ball zurück in Sommers Arme. Nachdem der eingewechselte Junker mit einem Kopfball am Gästekeeper scheiterte, bekam die SG auf der rechten Seite einen Freistoß zugesprochen. Herter zog diesen auf den kurzen Pfosten, wo der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Winnewisser den Ball unter die Latte drosch.