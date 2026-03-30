Beide Heimspiele zum Sieg gedreht

Nach dem ersten Sieg des Jahres und dem ersten Auswärtserfolg überhaupt in dieser Saison war die SG Wasser/Kollmarsreute zu Hause gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Elzach-Yach gefordert. Beck ersetzte den verletzungsbedingt länger fehlenden Ziser im Tor, ansonsten blieb die Startelf zum dritten Mal in Folge unverändert.
Beide Teams starteten mit gutem Tempo in diese Partie. Die Sportfreunde kamen durch einen Pfostenschuss von Nock schon nach 4 Minuten zur ersten Großchance. Die Gäste versuchten vor allem mit Tiefenpässen auf Weber und Pietsch für Gefahr zu sorgen. Letztgenannter scheiterte in einer solchen Aktion an Beck (15.). Kurz darauf sorgte Pietsch mit einem Strafstoß dann doch für die Führung, nachdem Weber von Celik zu Fall gebracht wurde (18.). Elzach-Yach machte weiter Druck und erzielte in der 22. Minute den zweiten Treffer. Pietsch spitzelte hierbei den Ball in den Strafraum zu Weber, der ihn dann im Tor unterbrachte. Die erste halbe Stunde ging klar an die Gäste, doch die SG arbeitete sich wieder in das Spiel rein. In der 34. Minute wollten die Hausherren einen Elfmeterpfiff bekommen, nachdem Herter im Strafraum zu Fall kam, doch Schiri Brauer ließ weiterlaufen. Wenig später stand Herter erneut im Mittelpunkt, als Seiboth eine scharfe Flanke hereinbrachte, die Sommer nur abklatschen ließ. Von Herters Knie flog der Ball zurück in Sommers Arme. Nachdem der eingewechselte Junker mit einem Kopfball am Gästekeeper scheiterte, bekam die SG auf der rechten Seite einen Freistoß zugesprochen. Herter zog diesen auf den kurzen Pfosten, wo der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Winnewisser den Ball unter die Latte drosch.
Den guten Schwung vom Ende der ersten Hälfte nahm Wasser/Kollmarsreute mit in die zweite Halbzeit. Innerhalb kurzer Zeit kam die SG durch Seiboth, Herter und Kraus zu mehreren Hochkarätern. In der 59. Minute gab es erneut Aufregung auf der heimischen Seite, als Winnewisser im Strafraum gelegt wurde und die Pfeife des Unparteiischen wiederum stumm blieb. Im direkten Anschluss schafften es die Sportfreunde nicht, den Ball aus dem eigenen Sechzehner zu klären, was „Mister zuverlässig“ Patrick Bürkin zum Ausgleich nutzte (60.). Elzach-Yach war mit der aktiven Offensive der SG sichtlich überfordert, die Mannschaft hatte in der zweiten Hälfte kaum nennenswerte Aktionen in der gegnerische Hälfte. In der Schlussviertelstunde schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Führungstreffer für die Hausherren fallen sollte. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und fieberten mit, als viele Eckbälle auf das Tor vor der Nordtribüne geschlagen wurden und mitunter per Seitfall- oder Fallrückzieher veredelt werden sollten. Doch ein Treffer gelang zunächst nicht. Dies dauerte bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, als Schiri Brauer der SG doch noch einen Elfmeter zusprach. Winnewisser wurde hierbei gefoult. Den fälligen Strafstoß schnappte sich Seiboth und verwandelte sicher zum 3:2-Endstand.
Die SG kam mit einer enormen Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten zu vielen hochwertigen Chancen, ließ die Gäste kaum zum Zuge kommen und verdiente sich völlig zurecht diesen Heimsieg.
Tim Armbruster und unsere zweite Mannschaft konnten sich ebenfalls über ein gedrehtes Spiel freuen. Auch hier wurden zunächst viele aussichtsreiche Möglichkeiten liegen gelassen, ehe Tim Stammler ebenfalls in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Zuvor sorgte Jan Hendrik Weiß für den Ausgleich (33.).