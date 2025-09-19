Beide gehen als Favorit ins Spiel: Unterbruck und Allershausen auswärts gefordert

Schön langsam sortiert sich alles in der Kreisliga 2. Einige Teams haben Hausaufgaben für die nächsten Wochen, andere können befreit aufspielen – wie etwa der TSV Allershausen beim FC Eitting oder der FCA Unterbruck bei der Eintracht aus Berglern.

Eintracht Berglern – FCA Unterbruck (Samstag, 15 Uhr). Nein, angerufen hat Christian Stanglmeir, Abteilungsleiter der Unterbrucker Fußballer, noch nicht in Kranzberg. 8:0 schlugen die Nachbarn das Berglerner Team letzten Sonntag – ob’s da was zu lernen gibt? „Das wird ein anderes Spiel“, winkt Stanglmeir ab. „Ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben.“ Heißt: Die Gäste aus dem Ampertal wollen sich nicht blenden lassen vom Ergebnis, zudem werde Berglern „anders auftreten“, glaubt Unterbrucks Fußballchef.

„Wir fahren nicht hin, um ein Remis zu holen“

Aber: Die Hoffnung beim FCA ist schon da, dass der Lauf der letzten Wochen weitergeht. 4:0, 4:1, 3:0 – drei Siege am Stück mit jeweils mindestens drei eigenen Treffern sprechen eine eigene Sprache. Oder anders formuliert: Dass Goalgetter Andreas Hohlenburger nicht mehr mit von der Partie ist, scheint im Ampertal gar nicht aufzufallen. „Das haben wir sehr gut kompensiert“, lobt Stanglmeir. „Da sind jetzt wirklich andere in die Bresche gesprungen.“

Was auch bemerkenswert ist: Bei den elf erzielten Treffern sticht kein Akteur besonders heraus, die Summerer-Elf hat’s im Kollektiv gelöst. Was noch für die Rot-Weißen sprechen könnte: „Wir spielen seit Jahren zusammen, haben fast keine Wechsel in der Mannschaft“, freut sich Stanglmeir. Das Selbstvertrauen ist also groß beim FCA, drei Punkte sind fest eingeplant. Oder wie es Christian Stanglmeir formuliert: „Wir fahren nicht hin, um ein Remis zu holen.“ Tipps aus der Nachbarschaft braucht’s dafür nicht.

Allershausen will den Gegner keinesfalls unterschätzen

FC Eitting – TSV Allershausen (Samstag, 17 Uhr). Die Verbindung zwischen dem TSV Allershausen und den Eittingern ist aufgrund der Vergangenheit von TSV-Trainer Michael Stiller eine ganz besondere. Gastgeschenke werden die Ampertaler am Sonntag aber sicherlich nicht im Gepäck haben. Wirft man einen Blick auf die reine Punkteausbeute, sieben Zähler in vier Spielen, „dann sind wir gut gestartet“, gibt Spartenchef Philipp Jordan zu. Spielerisch, das weiß der Fußballleiter auch, sei man gerade mit den letzten beiden Partien nicht zufrieden gewesen. Vor allem nach dem 3:3-Remis gegen Liga-Neuling Moosburg gab’s doch einige hängende Gesichter auf Allershauser Seite. „Wir wollen uns am Sonntag von einer besseren Seite zeigen“, nimmt Jordan seine Mannschaft in die Pflicht.

Vor Gegner Eitting warnt der Spartenchef eindringlich. Mit Blick auf die Tabelle und nur einem mageren Zähler muss man dem FCE einen klassischen Fehlstart diagnostizieren, ein bisserl Verunsicherung sei bestimmt da, glaubt Jordan. „Die werden zu Hause aber sicher ein anderes Gesicht zeigen mit ihrem neuen Trainer.“ Deswegen erwarten die Allershausener vom Anpfiff weg viel Arbeit in den Zweikämpfen. Personell kann der TSV beinahe aus dem Vollen schöpfen, einzig Maciej Machi sitzt weiter seine Rot-Sperre ab.