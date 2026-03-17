BEIDE FFV-TEAMS STARTEN MIT AUSWÄRTSSIEGEN IN DIE RÜCKRUNDE

Winterneuzugang Mana Nemati, die ein Treffer zum 7:0 Sieg in Kirn beisteuerte (0:4/ 67.) war glücklich über ihren Start mit dem FFV II. Sie sagte: „ Nachdem ich schon länger kein Spiel mehr hatte, bei dem ich im Feld gespielt habe, war der erste Gedanke den ich hatte: „Endlich!“. Das war mein erstes richtiges Spiel für Ingelheim und dann gleich ein Tor, ich bin zufrieden mit der Leistung.“

Besagte Leistung war auch gut. Die FFV-Mädels waren von Beginn an dominant, spielten allerdings zunächst etwas unsauber und zu kompliziert. Außerdem wurde bei mehreren hochkarätigen Torchancen zu unüberlegt uns hastig abgeschlossen, sodass es bis zur 32. Minute dauerte, bis Diana Kraus den FFV mit 1:0 in Führung schoss. Der Treffer gab Sicherheit und Kraus legt direkt das 2:0 nach (35.). Nach der Pause wurde das Spiel der Ingelheimerinnen strukturierter und alles spielte sich vor dem Tor der Kirner ab. Erneut Kraus (62.), Nemati (67.), Zoe Klumb (81.), Janina Schiffer (85.) und Nora Abel (87.) legten noch Treffer zum hochverdienten 7:0-Sieg nach. Auch für Schiffer und Klumb waren die Tore ihre ersten Treffer im ersten Spiel für den FFV. Mit diesem Sieg steht der FFV Ingelheim II nun mit 15 Punkten aus 5 Spielen und 25:0 Toren weiterhin an der Spitze der Bezirksliga Nord.

Die erste Mannschaft des FFV wurde in Worms vor eine zu knackende Defensivnuss gestellt. Der VfR II verteidigte auf dem engen, kurzen und stumpfen Kunstrasen massiv mit einer Fünferkette und war von Beginn an auf Tore verhindern eingestellt. Doch die Ingelheimerinnen blieben ruhig und spielten in vielen Situationen ihre fußballerische Überlegenheit aus, was am Ende zu vier Toren und sehr vielen Torgelegenheiten führte. Das sah auch FFV-Akteurin Lea Rehn so. Sie sagte: „Wir sind sehr gut in die Partie reingekommen, haben direkt Druck gemacht und sind so recht früh 2:0 in Führung gegangen. Es war nicht das Beste Spiel von uns aber wir haben den Kampf angenommen und zurecht gewonnen.“ Das frühe 1:0 fiel, als Lilly Rühlmann über halblinks in den Wormser Strafraum geschickt wurde und aus spitzem Winkel mit links die Unterkante der Latte traf. Den von dort abspringenden Ball drückte Torjägerin Annabel Rink sicher zur Führung in die Maschen (7.). Kurz darauf war es dann Rühlmann selbst, die einen Querpass nur noch aus fünf Metern zum 2:0 einschieben musste (12.). In der Folge dominierte Ingelheim das Spiel, ließ defensiv nichts zu und wurde vorne immer wieder gefährlich. Sehenswert passte beispielsweise Marie Assel den Ball, flach durch die Wormatia-Abwehrkette, auf Rink, die zum 3:0-Halbzeitstand einschoss (37.). Die Partie war damit gelaufen. In der zweiten Hälfte blieb der FFV zwar sehr dominant, blieb aber immer wieder an der Wormser Abwehr, oder an der sehr starken Torhüterin hängen. Rehn erklärte: „Leider haben wir uns nach der Pause ein wenig dem Gegner angepasst, sind unsauber im Passspiel geworden, haben die Zweikämpfe verloren und unsere Torchancen nicht genutzt. Letztendlich sind wir froh, dass wir das Spiel 4:0 gewonnen haben und die drei Punkte um die Meisterschaft mitnehmen konnten. Natürlich bin ich froh, dass ich mit meinem Tor dazu beitragen konnte.“ Besagtes Tor war das einzige der zweiten Hälfte und sorgte für den 4:0-Endstand (87.). Der FFV Ingelheim steht nun mit 36 Punkten aus zwölf Spielen und 71:3 Toren weiterhin an der Spitze der Landesliga Nord.