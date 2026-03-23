BEIDE FFV-TEAMS GEWINNEN SPITZENSPIELE

Die Spielerinnen der FFV-Ersten waren von Beginn an hellwach und ließen den klar unterlegenen Gästen aus Kirn keine Chance. Immer wieder wurde gut nach vorne kombiniert, was zu einigen Torgelegenheiten führte. Doch zunächst wollte die Kugel nicht ins Kirner Tor. Schüsse von Torjägerin Annabel Rink (12., 21.) und Finja Rauprich (19.) wurden auf der Torlinie von einer Kirner Feldspielern geklärt. Auch ein toller Linksschuss von Mia Ermert fand nur den Weg an den Pfosten (22.).

Der bislang sportlich wichtigste Tag in der jungen Vereinsgeschichte des 2025 gegründeten Frauenfußballverein Ingelheim 2025 e.V., stand am vergangenen Sonntag auf dem Programm. Zunächst empfing die erste FFV-Mannschaft den Tabellenzweiten der Landesliga Nord, die SG Kirn/ Kirn-Sulzbach, zum Duell Erster gegen Zweiter und direkt im Anschluss war in der Bezirksliga Nord die zweitplatzierte FMSG Bretzenheim/ Waldböckelheim beim FFV Ingelheim II zu Gast. Beide FFV-Teams gestalteten die Partien erfolgreich und haben damit Riesenschritte in Richtung Meisterschaft gemacht.

Mit dem nächsten Angriff nach der Führung erhielt der FFV, nach klarem Handspiel einer Gästeakteurin, Elfmeter, den Rink sicher zum 2:0 verwandelte (38.). Lilly Rühlmann (39.) und Emilia Weber (40.), die nach tollen Kombinationen im Strafraum freigespielt wurden, erhöhten dann bis zur Pause noch auf 4:0 und die Partie war entscheiden.

Als dann Neuzugang Anna Justen, an einigen Kirnerinnen vorbei, über links in den Strafraum drang und gezielt auf die in Position gelaufene FFV-Kapitänin Julia Welsch quer legte, war es dann soweit. Welsch schob zur 1:0-Führung ein und die Abwehr war endgültig geknackt (31.). Die Spielführerin freute sich sehr über die tolle Leistung des FFV-Teams. Sie sagte: „Heute ging es für uns darum, den Punktevorsprung auszubauen. Wir waren von Anfang da, haben aber einige Chancen liegen gelassen. Nach 30 Minuten ist dann der Knoten geplatzt und wir haben uns belohnt. Wir haben das ganze Spiel über nichts zugelassen und waren klar das dominante Team. Ich, als Kapitänin, kann heute mit Stolz sagen, dass wir eine tolle Leistung als Team auf den Platz gebracht haben“.

Nach dem Wechsel blieben die Ingelheimerinnen auf dem Gaspedal und zeigten den zahlreichen Zuschauern tollen Fußball mit wunderschön herauskombinierten Treffern. Welsch (51.) und Rink (52., 60.) stellten auf 7:0 bevor Finja Rauprich eine Vorlage von Marie Assel zum 8:0 einschoss (65.). Ela Gürsoy besorgte dann den 9:0 Endstand (72.).

Der FFV-Sieg ging auch in dieser Höhe absolut in Ordnung und sorgt nun für sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Bei noch sieben ausstehenden Spielen ist das eine hervorragende Ausgangsposition, um am Ende die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga zu feiern.

Direkt im Anschluss galt es für die zweite Mannschaft des FFV Ingelheim, ihr Meisterstück zu machen. Mit der FMSG Bretzenheim/ Waldböckelheim gastierte nämlich der Zweitplatzierte der Bezirksliga Nord in Großwinternheim und man hatte die Chance den Vorsprung auszubauen.

Es entwickelte sich von Beginn an ein sehr gutes, schnelles und ausgeglichenes Bezirksliga-Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Beim FFV Ingelheim hatten Nana-Awa Mamah (26.)und Janina Schiffer (15.) die dicksten Gelegenheiten, vergaben aber freistehend. Doch auch Lea Krupp im FFV-Tor musste zweimal in höchster Not retten, tat das mit Bravour und hielt so den 0:0-Halbzeitstand fest (16., 20.).

Lena Schön, eine der FFV-Kapitäninen, beschrieb die Partie treffend. Sie sagte: „Das heutige Spiel war sehr intensiv und umkämpft für beide Seiten, da beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollten. In der ersten Halbzeit konnten wir unsere Chancen leider nicht verwerten, standen jedoch defensiv stabil und hielten unser Tor sauber. Nach der Pause gelang es uns, mehr Druck aufzubauen und schließlich den entscheidenden Treffer zu erzielen. Insgesamt war es ein hartes Spiel, das wir am Ende für uns entscheiden konnten."

Genau so war es. Der FFV Ingelheim II kam dominanter aus der Kabine, als im ersten Durchgang und erspielte sich ein deutliches Chancenplus. So scheiterte beispielsweise Lena Schuck mit einem tollen Flachschuss am Pfosten (63.). Als dann in der 71. Minute FFV-Mittelfeldspielerin Nora Abel mit letztem Einsatz einem Ball im Strafraum nachsetzte und mit der Gästetorhüterin zusammenrauschte, sprang die Kugel zur völlig freien Schuck, die sicher zum 1:0 einschob (71.) und damit zur Matchwinnerin avancierte. Es passierte nämlich nichts mehr und so holte auch die zweite FFV-Mannschaft die drei Punkte im Topspiel. Mit nun acht Punkten Vorsprung und nur noch vier zu bestreitenden Partien, ist den Ingelheimerinnen die Meisterschaft wohl nur noch sehr schwer zu nehmen.