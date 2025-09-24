Beide brauchen ein Erfolgserlebnis: Penzberg empfängt Polling

Andi Schneeweiß wird mit dick bandagiertem Knie vom Feld gebracht (rechts Samir Neziri) Die Befürchtung „Kreuzbandriss“ hat sich inzwischen bewahrheitet – Foto: Oliver Rabuser

Der FC Penzberg und der SV Polling treffen heute Abend in der Bezirksliga aufeinander. Für beide Mannschaften lief es in der letzten Zeit nicht rund.

Penzberg – Treffen zwei kriselnde Klubs aufeinander, ist der Ausgang der Partie zumeist ungewiss. Dennoch tendiert in diesem Fall die Favoritenrolle eher zum 1. FC Penzberg, weil die Elf von Maximilian Bauer am vergangenen Sonntag beim 2:2 in Planegg dem bisherigen Spitzenreiter entschieden Paroli geboten hat und damit die inzwischen drei sieglosen Spieltage ein wenig kaschieren konnte. Der SV Polling reist derweil am heutigen Mittwoch (18.45 Uhr) mit der Bürde einer 1:7-Niederlage in Olching an den Nonnenwald. Längst ist die wackelige Defensive zu einem Problem für den Aufsteiger geworden. Mit einem Gegentorschnitt von 3,6 lassen sich auf Bezirksebene kaum einmal Spiele zum eigenen Vorteil entscheiden. Die Ziele sind beim FC freilich anders geartet, als einen Rang oberhalb der Abstiegszone zu stehen. Und bei Polling lässt sich der Klassenerhalt mit dem bis dato einzigen Saisonerfolg in Denklingen auch nicht realisieren. Für die Gäste ist die Partie eine Art Bonusmatch, bei dem man allein überraschen kann. Wirklich ans Eingemachte geht es am kommenden Sonntag, wenn der BCF Wolfratshausen zum ultimativen Kellerduell an den Jakobsee reist. Klappt es auch dann nicht mit dem Aufsetzen einer kleinen Erfolgswelle, verlängert sich die Wegstrecke zum direkten Klassenerhalt.

Aufs Ergebnis kommt es an Der steht in Penzberg nicht zur Debatte. Gleichwohl deckten sich die letzten Wochen nicht wirklich mit dem Anspruch des Klubs. „Wir würden gerne wieder erfolgreich sein und Punkte holen“, stellt Trainer Bauer klar. Dazu brauche sein Team „nicht super toll“ zu spielen, es soll dabei schlicht erfolgreich sein. Die Statik des FC-Spieles wird sich dahingehend ändern, dass mit mehr Ballbesitz zu rechnen ist. Ohne zu extremen Risikofaktor. „Polling hat nichts zu verlieren“, weiß Bauer.